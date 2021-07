Cát Phượng tiết lộ mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn với con trai

Bày tỏ quan điểm về chuyện ly hôn, Cát Phượng thẳng thắn cho biết ở thời điểm hiện tại, nhiều bạn trẻ “yêu cuồng sống vội". Theo cô, đó là một trong những lý do khiến tỷ lệ ly hôn hiện nay nhiều hơn so với trước. Nữ nghệ sĩ cho rằng nhiều người vội vàng đi đến hôn nhân, sau khi nhận ra cả hai không phù hợp thì sẽ xảy ra những hệ luỵ khác nhau.

Diễn viên Hạnh phúc của mẹ bộc bạch: “Lúc đó tôi cũng yêu cuồng sống vội. Sau ly dị, tôi mới thấy mình sai”. Đồng thời, nữ khách mời khuyên các bạn trẻ đừng vội vàng trong tình yêu. Cô cho rằng chuyện yêu cuồng, yêu theo cách tích cực thì được nhưng không thể nghĩ rằng “cưới đi rồi tính sau". Cô nói: “Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi nghiệm ra là phải sống chậm lại, cái gì cũng phải suy nghĩ một xíu. Bây giờ tôi đằm thắm hẳn ra, chứ ngày xưa tôi rất xốc nổi".

Nữ nghệ sĩ cho biết sau khi ly hôn, cô không cấm cản chuyện con trai gặp gỡ chồng cũ Ảnh: Chụp màn hình

Trước câu hỏi: “Đa phần những vụ ly hôn ở Việt Nam là do đàn ông muốn ly hôn hay do phụ nữ", Đinh Tiến Dũng cho rằng đó là do người phụ nữ. Bởi lẽ nam MC quan niệm: “Nếu phụ nữ đã hết yêu rồi thì chắc chắn gia đình đó không thể cứu vãn". Tuy nhiên, quan điểm này khiến Cát Phượng không hài lòng. Cô cho rằng dù là nam hay nữ thì khi hết yêu cũng rất khó để cứu vãn. Thay vào đó, diễn viên Hạnh phúc của mẹ bày tỏ: “Đa phần là phụ nữ yêu cầu ly hôn nhưng không phải do họ hư đốn".

Giải thích về quan điểm này, nữ nghệ sĩ nói: “Người đàn ông Việt, tôi không vơ đũa cả nắm nhưng khi cưới rồi thì cứ nghĩ đã là vợ tôi rồi nên muốn sao cũng được. Như vậy là sai. Ví dụ đàn ông đi làm về, đưa tiền cho vợ là xong chứ không quan tâm tháng này có đủ hay không, tháng này cô ấy xanh xao quá. Họ vô tâm lắm, cứ nghĩ đưa tiền là xong. Con cái khóc la họ nghĩ là trách nhiệm của vợ. Điều đó khiến người phụ nữ bị căng thẳng. Thử một ngày làm vợ đi, một ngày lo lắng đi thì sẽ hiểu thế nào". Theo cô, người đàn ông cần ngồi xuống lắng nghe, chia sẻ với vợ nhiều hơn trong đời sống hôn nhân.

Lâm Vỹ Dạ cho rằng sau khi ly hôn, người phụ nữ khó tìm được hạnh phúc Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, khi Lâm Vỹ Dạ ngỏ ý chia sẻ về lý do đổ vỡ, Cát Phượng không ngần ngại: “Nếu nói không hợp thì có nhiều cái lắm, vấn đề ở chỗ là không hiểu nhau thì đúng hơn. Chúng ta có thể hiểu nhau rồi hãy yêu và sống với nhau. Chứ còn đâm đầu vào yêu, không hiểu nhau dễ ly hôn lắm. Trong tình yêu chúng ta nên tỉnh táo thì sẽ có cuộc hôn nhân lâu dài". Nữ diễn viên cho biết cô cũng không cấm cản con gặp chồng cũ vì "mình cấm tức là mình sai".

Cát Phượng không đồng tình với quan điểm “phụ nữ sau khi ly hôn sẽ khó tìm được hạnh phúc". Nữ diễn viên lấy chính câu chuyện của mình để làm minh chứng: "Bây giờ tôi và Kiều Minh Tuấn yêu nhau 12 năm rồi. Anh Kiều Minh Tuấn rất thương cu Bon (con trai Cát Phượng), thương hơn thương tôi nữa. Tại các bạn chưa gặp đó thôi, chứ nếu gặp rồi các bạn mới thấy được rằng không phải khi ly hôn, có con thì khó tìm hạnh phúc đâu. Phụ nữ khi ly hôn rồi người ta thường co lại, không dám yêu một lần nữa vì sợ bị tổn thương”.