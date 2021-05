Cát Tường, Hứa Minh Đạt ngỡ ngàng khi nữ chính 'mắng' nam chính vì bị từ chối hẹn hò

Trong tập 3 Ghép đôi thần tốc vừa lên sóng, 4 khách mời tham gia chương trình gồm nam diễn viên Lê Văn Tiên (27 tuổi) với nữ ca sĩ Nguyễn Thị Hà My (25 tuổi), và cặp đôi nhân viên văn phòng Lê Thành Nguyên (25 tuổi) và Lê Nguyễn Quỳnh Trang (23 tuổi).

Gây ấn tượng ngay từ những phút đầu bởi vẻ ngoài điển trai, Thành Nguyên khiến người xem ngỡ ngàng khi tiết lộ về tình sử với hai mối tình “lái máy bay”. Anh chia sẻ: “Cả hai mối tình của em đều lớn hơn em 2 tuổi. Tình đầu của em năm 18 tuổi thì có công khai, nhưng mối tình thứ hai thì em không công khai vì người ấy vừa ly hôn, có con rồi. Ở mối tình thứ hai em hay nhắc tới người yêu cũ nên người ấy giận và chia tay luôn". Với kinh nghiệm se duyên lâu năm, Cát Tường truyền ngay kinh nghiệm và nhắc nhở chàng trai này: “Bữa nay chị dạy luôn, chị thấy em chưa có kinh nghiệm yêu đương. Nhớ, đừng bao giờ nhắc tới người phụ nữ này trước người phụ nữ khác”.

Hai chàng trai tham gia tập này là Văn Tiên (trái) và Thành Nguyên Ảnh: BTC

Trái ngược với tình trường của Thành Nguyên, Quỳnh Trang khiến hai MC “cười ra nước mắt” khi nói về tình sử “số nhọ”. Cô cho biết: “Em đơn phương một người đầu tiên tới 8 năm mà tới giờ người đó vẫn không biết. Người thứ hai thì quen được một năm rồi chia tay, chắc do em nhạt quá. Tới người thứ 3 cũng là tình đơn phương nhưng người đó từ chối em rồi. Em là một người yêu rất nhẹ nhàng chứ không nồng nàn cháy bỏng”.

Về phía cặp đôi còn lại, đều là những người hoạt động nghệ thuật , Văn Tiên và Hà My nhanh chóng bắt được “tần số cảm xúc” với đối phương. Cuộc trò chuyện của cặp đôi diễn ra thuận lợi đến bất ngờ khi tìm được nhiều điểm chung về sở thích, tính cách. Sau những chia sẻ chân thành của người tham gia, người thân của từng người đều cho rằng sự dự ghép của chương trình hoàn toàn hợp lý nên mỗi người nên mở lòng cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa.

Ca sĩ trẻ Hà My (trái) và nữ nhân viên văn phòng Quỳnh Trang Ảnh: BTC

Ngay từ giây phút cửa sổ trái tim hé mở, Văn Tiên đổ dồn mọi sự chú ý vào Hà My. Anh thẳng thắn bày tỏ với Cát Tường rằng ngay từ trong tư tưởng đã ngầm xác định Hà My chính là cô gái anh muốn theo đuổi. Văn Tiên không chút ngại ngần xin được thử món cơm cuộn do chính tay Hà My làm mang đến chương trình. Khoảnh khắc tình tứ Văn Tiên đút cho Hà My ăn khiến “ông mai bà mối” đứng ngồi không yên, càng nhiệt tình “đẩy thuyền” cho cặp đôi.

Trong khi Văn Tiên nhiệt tình thể hiện sự quyết tâm chinh phục bạn gái, thì Thành Nguyên vẫn bối rối khi chưa cảm nhận được sự rung động với ai. Trước sự ủng hộ tinh thần nhiệt tình từ “bà mối” Cát Tường, Thành Nguyên lấy hết dũng khí tiến lên tặng quà cho hai bạn nữ. Đáp lại tình cảm của anh, Quỳnh Trang gửi tặng một cuốn sách truyền cảm hứng hi vọng mỗi ngày của anh sẽ tràn đầy năng lượng tích cực.

Cặp đôi Văn Tiên - Hà My như sinh ra để dành cho nhau, nhanh chóng bấm nút xác nhận hẹn hò khiến MC vui mừng Ảnh: BTC

Những phút giây lãng mạn trên sân khấu là cơ hội cho 4 người tham gia nghiệm lại tình cảm dành cho đối phương, thành thật với trái tim để đi đến quyết định cuối cùng. Sau 3 tiếng đếm, cả 3 chiếc ghế đều sáng đèn nhưng duy chỉ có Văn Tiên - Hà My chính thức trở thành một cặp đôi khi đều chọn nhau. Đáng tiếc, trong khi Quỳnh Trang lựa chọn Thành Nguyên thì anh vẫn chưa chạm ngưỡng tình yêu với bất kỳ bạn nữ nào.

Cát Tường, Hứa Minh Đạt ngỡ ngàng khi Quỳnh Trang "mắng" Thành Nguyên là "đồ tồi" khi bị từ chối hẹn hò Ảnh: BTC