Cát Tường mai mối thành công: Người ta kết đôi mà tưởng như mình có bồ

Chương trình Hẹn ăn trưa tập 281 lên sóng với sự tham gia của Nguyễn Minh Châu (29 tuổi), đang là nhân viên ngân hàng và Lê Thị Ánh Kiều (29 tuổi), làm công việc kế toán. Cả hai khách mời đều đang làm việc tại TP.HCM.

Chia sẻ về tình trường của mình, Minh Châu cho biết anh từng trải qua mối tình kéo dài 4 năm. Lý do chia tay vì đối phương muốn làm ở Hà Nội, còn anh lại quyết định sống ở TP.HCM. "Bạn đó lý trí và quyết định chọn sự nghiệp, tụi em chia tay không dây dưa hay níu kéo gì cả. Em nghĩ đã chia tay thì chia tay luôn, không nên dây dưa", anh nói. Trong khi đó, Ánh Kiều gây ngỡ ngàng khi cho biết chưa từng có mối tình nào. Cô kể: "Thời đi học em làm con gái ngoan, không bạn trai, không đi chơi. Sau này đi làm em không có thời gian, em cũng ngại tiếp xúc với những mối quan hệ mới để phát triển thành tình yêu. Thành ra đến hiện tại em cũng chưa có thích ai hết".

Nam nhân viên ngân hàng chia tay mối tình 4 năm vì không cùng định hướng lập nghiệp với bạn gái Ảnh: Chụp màn hình

Trước chia sẻ này, Cát Tường hỏi lại: "Chưa thích ai hay là thích mà người ta không thích mình hoặc là người ta thích mình, còn mình không thích người ta?". Nghe được Ánh Kiều trả lời là chưa từng thích ai, nữ MC hoang mang: "Trời ơi chưa từng thích ai! Vậy có thích con trai không vậy bà? Mà sao đó giờ chưa gặp ai để thích hết, chưa từng rung động, xao xuyến trong người luôn? Trời đất ơi".

Khi được hỏi về lý do tham gia chương trình, Ánh Kiều cho biết dù thích cuộc sống tự do nhưng đôi lúc cô cũng thấy buồn khi chỉ có một mình. Ngoài ra, ở độ tuổi này, nữ kế toán bị bố mẹ và bạn bè hối lấy chồng. Về phía Minh Châu, anh tiết lộ mình cũng là người thích tự do như bạn gái. Anh đến tham gia chương trình vì bị bạn bè xúi khi "mỗi lần đi chơi ai cũng có cặp, chỉ có em đi một mình". Tuy nhiên, với anh thì việc độc thân không hề có chút buồn phiền gì và bản thân vẫn đang tập trung cho công việc.

Cô gái Ánh Kiều khiến Cát Tường ngỡ ngàng khi tiết lộ 29 tuổi nhưng chưa từng thích ai Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi hàng rào tình yêu mở ra, cặp đôi được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nhau. Cả hai khách mời thoải mái chia sẻ về công việc, gia đình, cuộc sống. Khi Cát Tường hỏi về cảm xúc khi gặp đối phương, Ánh Kiều thành thật rằng có chút rung động khiến nữ MC mừng rỡ: "Trời ơi tín hiệu quá mừng. Cổ nói sống gần 30 tuổi mà chưa bao giờ rung động với ai, nay thì có chút chút rồi".

Tiếp đó, Cát Tường đặt ra nhiều tình huống để xem cách khách mời giải quyết câu chuyện. Ở tình huống đặt ra cho Minh Châu: "Người ta nói lấy vợ giàu như "chuột sa hũ nếp". Nếu bạn trai ở trường hợp này và mọi người hay gọi như vậy thì sẽ suy nghĩ như thế nào?". Điều bất ngờ là Minh Châu không hiểu ý nghĩa của "chuột sa hũ nếp", khiến bà mối than thở: "Ông này đúng là không có kinh nghiệm sống".

Cát Tường vui sướng khi hoàn thành vai trò bà mối của mình cho cặp đôi này Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, nữ MC phải giải thích cặn cẽ để đàng trai hiểu vấn đề. Từ đó, anh cũng bày tỏ ý kiến của mình: "Em cảm thấy vui và sướng. Em nghĩ người giàu thì họ có đầu óc và kiến thức để lựa chọn con rể. Việc họ chọn mình là vì mình có năng lực thì họ mới chọn, nếu mình tốt và gặp được người giàu thì cũng bình thường mà". Trước chia sẻ này, Cát Tường cũng gật gù đồng tình và cho biết đây là những lời hay nhất được nghe của chàng trai từ đầu chương trình đến giờ.

Sau quá trình trò chuyện và tìm hiểu, đến giây phút quyết định, cả Minh Châu và Ánh Kiều đều đồng ý bấm nút hẹn hò. Điều này khiến Cát Tường vỡ òa, vỗ tay chúc mừng và bày tỏ: "Thành công rồi quý vị ơi, tui hồi hộp quá. Người ta kết đôi mà tui tưởng tui vừa có bồ không đó mọi người ơi. Chúc cho cả hai bạn có thời gian tìm hiểu nhau thật hạnh phúc và báo tin vui về cho chương trình".