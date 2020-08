Cát Tường phá lệ chương trình, cho cặp đôi bấm nút lần hai

Chương trình Hẹn ăn trưa tập 210 với sự dẫn dắt của MC Cát Tường là cuộc hẹn hò giữa Trần Bá Sơn (33 tuổi, Hà Tĩnh) đang làm công nhân ở Đồng Nai và Lê Thị Ngọc Mai (34 tuổi, Nghệ An) đang làm điều dưỡng viên ở Bình Dương. Chia sẻ về bản thân, Bá Sơn cho biết anh nấu ăn ngon, biết quan tâm nhưng lại "nhát gái", sống nội tâm nên hay lo và suy nghĩ nhiều. Còn Ngọc Mai là người vui vẻ, hòa đồng, có lòng bao dung nhưng cũng hay quên.

Nói về tình trường, Ngọc Mai cho biết mình đã có 3 mối tình. Trong đó, cô đơn phương một người hồi còn trẻ, một mối tình khác chia tay cách đây 15 năm vì người yêu không chung thủy. Ngọc Mai nói thêm, mối tình cuối chia tay cách đây 3 năm vì người yêu vũ phu, gia trưởng và từng đánh mình. Nghe đến đây, Cát Tường bày tỏ sự bức xúc: “Trời ơi, mới quen nhau mà vậy, cưới về chắc bị đánh mềm xương. Nếu người ta đánh mình được một lần là sẽ đánh hoài. Mà thằng đánh em là ai vậy, gặp tui là chết với tui”. Đến với chương trình, Ngọc Mai muốn tìm người yêu có lập trường, có chí cầu tiền, biết chăm sóc gia đình và hiếu thảo với cha mẹ, hình thức "răng không hô, mắt không một mí là được".

Cô gái xinh đẹp Ngọc Mai kể chuyện từng bị bạn trai đánh khiến Cát Tường bức xúc Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Bá Sơn, anh cho biết mình có 2 mối tình. Mối tình đầu quen nhau hơn 1 năm thì người yêu đi xuất khẩu lao động, vì xa mặt cách lòng nên tình cảm phai nhạt. Anh kể tiếp mối tình thứ hai chia tay vì người yêu bên đạo, có nhiều khác biệt. Trong khi đó Bá Sơn là con trưởng, phải thờ cúng tổ tiên nên không thể vì tình yêu mà bỏ nghĩa vụ với gia đình. Đàng trai chia sẻ anh muốn tìm một cô gái hiền lành, hơn tuổi càng tốt vì theo Bá Sơn, người hơn tuổi sẽ từng trải, chín chắn và có kinh nghiệm sống.

Sau khi hàng rào tình yêu mở ra, Bá Sơn và Ngọc Mai được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nhau. Cả hai có nhiều điểm tương đồng nên cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ và thoải mái. Dù Bá Sơn bày tỏ rất thích và ấn tượng tốt với Ngọc Mai nhưng cô lại có cảm giác chàng trai chưa có nhiều cảm tình với mình. Bá Sơn vội giải thích và xin nắm tay Ngọc Mai để cảm nhận tình cảm dành cho nhau. Tuy nhiên, đến giây phút quyết định, Ngọc Mai đã không bấm nút hẹn hò.

Bá Sơn thể hiện sự bối rối, nhút nhát khi tham gia chương trình hẹn hò. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh bị bạn gái từ chối trong lần bấm nút đầu tiên Ảnh: Chụp màn hình

Khi Cát Tường hỏi lý do, đàng gái chia sẻ: “Lúc nãy em nghe bạn trai nói rằng lý do chia tay người yêu cũ là do khác tôn giáo. Em nghĩ bạn ấy là người không quyết tâm trong tình yêu. Nếu bây giờ bạn dùng hành động hay lời nói gì thuyết phục được em thì em sẽ suy nghĩ. Bên cạnh đó, em sợ bạn trai chia tay chỉ vì cô ấy theo đạo chứ không phải vì hết yêu thì sẽ tơ vương nhau”.

Trước những chia sẻ của đàng gái, bà mối Cát Tường đã trổ tài phân tích, giải thích việc Bá Sơn chia tay cô người yêu theo đạo vì không thể bỏ trách nhiệm thờ cúng tổ tiên gia đình là hợp lý. Cô thẳng thắn: “Chị làm chương trình này và ngoài đời thường cũng thấy rất nhiều. Cái này không phải chị bênh vực bạn trai, quyết định thì tụi em đã đưa ra rồi nhưng chị giải thích cho em hiểu vấn đề về tôn giáo. Anh này là người miền Trung, rất quan trọng việc thờ cúng tổ tiên ông bà, còn người công giáo thì không bao giờ bỏ đạo. Nếu em muốn lấy người ta, em phải học giáo lý và phải vô đạo của họ thì mới được. Dù họ yêu nhau cỡ nào nhưng ai cũng có tổ tiên ông bà. Chị từng thấy một cô gái bỏ đạo để theo anh kia, nhưng bị gia đình từ mặt luôn. Bá Sơn cũng không thể theo đạo vì không thể bỏ tổ tiên, ông bà nên rõ ràng là có những mối tình yêu nhau thắm thiết vẫn phải chia tay vì đạo không hòa hợp”.

Cát Tường phải giải thích chuyện tôn giáo cho Ngọc Mai vì thấy người chơi đang hiểu lầm bạn trai Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, Bá Sơn cũng khẳng định rằng người yêu cũ đã có gia đình khác và anh đã quên hẳn mối tình đó. Anh rất muốn cùng Ngọc Mai có cơ hội tìm hiểu và có một cái kết viên mãn. Cát Tường cho rằng chuyện gì cũng có ngoại lệ, nếu để cặp đôi không đến với nhau vì hiểu lầm không đáng có này thì thật đáng tiếc. Chính vì thế, nữ MC đã phá lệ chương trình, cho cặp đôi thêm cơ hội nữa để bấm nút lại. Kết quả, Ngọc Mai đã đồng ý bấm nút hẹn hò.

Khán giả xem chương trình bày tỏ sự vui mừng khi thấy cặp đôi cho nhau cơ hội hẹn hò ở phút cuối Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho MC Cát Tường vì kinh nghiệm và sự từng trải của mình đã giúp cho cặp đôi đến được với nhau. Nhiều người xem cho rằng nếu là những MC khác, có lẽ cặp đôi đã ra về trong sự tiếc nuối. Một khán giả bày tỏ: “Sự từng trải, kinh nghiệm của chị Cát Tường đã đem hai bạn đến với nhau. “Bà mối” đúng nghĩa là đây". “Một pha cứu thua trông thấy của chị Cát Tường. May mà cuối cùng họ vẫn chọn nhau chứ không tiếc cho cặp này lắm”, một tài khoản bình luận.