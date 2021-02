Cát Tường 'sốc' khi mai mối cho người phụ nữ 42 tuổi chưa từng yêu ai

Chương trình Hẹn ăn trưa tập 262 vừa lên sóng với sự dẫn dắt của MC Cát Tường. Trong tập này có sự tham gia của Trần Phú Quý (46 tuổi - Hải Phòng), đang làm quản lý vận tải ở TP.HCM và Trương Phối Dung (42 tuổi - TP.HCM) là cửa hàng trưởng một hãng thời trang.

Chia sẻ về bản thân, Trương Dung cho biết cô là mẫu phụ nữ của gia đình, sạch sẽ, gọn gàng, khéo tay, biết lắng nghe, chia sẻ và quản lý tài chính tốt. Cô có điểm yếu là không tự tin trước đám đông, làm việc rất từ tốn. Trong khi đó, Phú Quý cho biết có điểm mạnh là biết lập kế hoạch và đều thực hiện được những mục tiêu trong cuộc sống. Anh thừa nhận mình có tật xấu là hút thuốc lá.

Nói về tình trường, đàng trai cho biết từng gắn bó hôn nhân suốt 16 năm, ly hôn cách đây 2 năm và đã có hai con. Phú Quý tâm sự: "Cuộc đời có những việc sai lầm và bạn đời của mình cũng thấy sai. Hai bên đều tích cực sửa nhưng thấy kết quả là không được nữa thì bọn mình dừng lại. Ở với nhau được 16 năm và không có khúc mắc gì nhưng đến lúc dừng phải dừng. Cả hai không hợp nhau về tính cách, quan điểm sống. Hiện tại cả hai vẫn làm việc với nhau, là bạn bè bình thường, cùng chăm lo cho con cái".

Người phụ nữ 42 tuổi chưa từng yêu, ngỡ ngàng khi được mai mối cùng ông bố 2 con Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Trương Dung, cô gây "sốc" cho Cát Tường khi tiết lộ chưa trải qua mối tình chính thức nào. Nữ MC sửng sốt: "Trời ơi, 42 tuổi mà chưa từng có mối tình nào. Lý do tại sao?". Trương Dung chia sẻ: “Ngày xưa đi học thì chỉ thích vậy thôi, học xong em không đi làm mà ở nhà phụ mẹ buôn bán và học may vá. Em mới đi làm được 6 năm nay và không có điều kiện giao tiếp nhiều. Có thể do tuổi của em càng lớn càng khó tính trong chuyện hẹn hò nên gặp đi uống nước xong, không ưng người ta rồi dừng lại”.

Lắng nghe những chia sẻ của khách mời, Cát Tường thẳng thắn đưa ra lời khuyên: "Nếu mình thật sự mong muốn có người bạn đời, mình phải thay đổi. Không phải là hạ thấp tiêu chuẩn xuống mà cái khó tính của mình phải thấp lại. Khi mình sống một mình quá lâu, mình đã tự làm chủ cuộc đời rồi, quan trọng là em có muốn hay là không muốn. Và nếu muốn, em phải tự ý thức dễ tính một chút xíu. Em bây giờ công việc ổn định, làm ngành thời trang, chỉn chu, chị thề với em luôn, gặp ai em cũng lắc đầu. Còn nếu người mà em gật đầu, người ta lại không chọn mình đâu. Chị nói thẳng em đừng buồn".

Cách nói chuyện thẳng thắn của Phú Quý nhận được sự tin tưởng của đối phương tham gia hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Sau những chia sẻ, Cát Tường mở cánh cửa trái tim để cả hai khách mời được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nhau. Cả hai thoải mái chia sẻ về công việc, quan điểm về hôn nhân. Trương Dung thẳng thắn chia sẻ: “Trên góc độ suy nghĩ của em thì mối quan hệ trên 10 năm, ta sẽ phải cố gắng giữ gìn”. Phú Quý đáp rằng: “Anh không nghĩ vậy, môi trường miền Bắc và miền Nam khác nhau, rất cảm ơn môi trường trong này đã cho tụi anh quyết định dừng lại. Cả hai vẫn nghĩ đó là quyết định đúng, hiện tại anh và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đối tác”.

Cát Tường "dở khóc dở cười" khi trò chuyện với hai con của Phú Quý Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đó, Cát Tường đã mời hai con của đàng trai là Bảo Kim (14 tuổi) và Bảo Long (11 tuổi) lên giao lưu. Khi bà mối hỏi Bảo Long: “Con có muốn ba bước thêm bước nữa và có người khác ở chung nhà không?”, cậu bé hồn nhiên trả lời: “Dạ có, ít nhất tụi con không phải nấu cơm”, khiến ai cũng bật cười. Khi Cát Tường đề nghị nhận xét về Trương Dung, cậu bé Bảo Long tiếp tục khiến nữ MC "đứng hình" với lời nhận xét thẳng thắn: "Con thấy cô lùn, vì con cao 1,55m mà cô chỉ cao 1,56m". Còn Bảo Kim chia sẻ rằng: “Con nghĩ cô hợp với ba con và cô khá là ổn. Nhưng nếu hỏi có muốn ba có thêm người bạn mới, con nghĩ là không cần thiết lắm. Nhưng nếu muốn hay không thì con cũng muốn. Vì em con muốn nên con cũng muốn theo".

Trước khi bấm nút, Phú Quý tâm sự rằng: “Khi mình đưa ra đề xuất, mình không nghĩ rằng chương trình ghép cho người chưa có gia đình. Với tuổi mình đôi khi nó khó. Có những thứ khi đã đổ vỡ làm lại thì là trải nghiệm. Nhưng những trải nghiệm đó Dung chưa có như vậy khó với bản thân mình. Chúng ta đã lớn tuổi nếu thấy ổn thì làm bạn với nhau, cùng nhau trò chuyện, gặp gỡ để hiểu nhau nhiều hơn”. Trương Dung cũng thật thà: “Cảm nhận của em hơi bị rối vì em chưa từng trải còn anh đã gãy đổ, lại có hai bé nữa nên em vẫn chưa suy nghĩ được”.

Cặp đôi đồng ý hẹn hò khiến Cát Tường vui mừng chúc phúc Ảnh: Chụp màn hình

Đến giây phút quyết định, cả hai khách mời đều đồng ý bấm nút hẹn hò khiến Cát Tường và mọi người đều vỗ tay vui mừng. Nữ MC phấn khởi khi mai mối thành công cho cặp đôi, chúc cho cả hai sớm tìm hiểu và tiến đến hôn nhân.