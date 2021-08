Cát Tường: Trong showbiz, muốn nổi tiếng chưa hẳn đã thật giỏi

Tuy nhiên, điều cô cảm thấy không thoải mái chính là các đồng nghiệp - bạn học chung trường thường xuyên tỏ thái độ khi làm việc cùng mình. “Tôi không được lòng mọi người, luôn bị họ nhìn bằng một con mắt khác. Tôi buồn vì không làm gì cũng bị bạn bè ghét. Nhiều người còn chưa nói chuyện với tôi, cũng ghét tôi luôn”, cô nói. Điều này làm MC Cát Tường hoang mang.

Tiết lộ về lí do bị bạn bè anti tập thể, Minh Tuyền nói: “Thời sinh viên, tôi hoạt động đoàn hội rất năng nổ nên thường được giao việc, hỗ trợ. Trong một lần họp lớp, các bạn ấy nói vì tôi ham việc quá, ôm hết việc của các bạn…”. Đồng thời, cô cũng cho biết bản thân gặp nhiều xích mích với bạn học trong nhiều hoạt động ngoại khóa của lớp. “Hiện tôi đã bảo lưu, ngưng học vì không sống được với lớp đó nữa”, cô chia sẻ.

Ngoài ra, MC Hẹn ăn trưa cũng tiết lộ “bài học xương máu” mà cô đúc kết sau bao năm làm nghề. Tri kỷ Tiết Cương kể: “Nghề này ngộ lắm, muốn nổi tiếng chưa hẳn đã thật giỏi. Tất nhiên, có những trường hợp phải thực sự giỏi mới nổi tiếng. Nhưng tôi đang nói trường hợp ngược lại. Để nổi tiếng trong nghệ thuật, bạn phải có bài bản, cơ hội hoặc may mắn. Có thể bạn có cơ hội, sự may mắn, nhưng biết nắm bắt hay không là do bạn. Nếu thực sự yêu thích, bạn phải trau dồi và học tập. Như bạn kể, cách bạn tỏa sáng là theo ý bạn muốn, chứ không phải cách mọi người công nhận”.