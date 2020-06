Chân dung nhà sản xuất Hàn Quốc cưỡng dâm em gái của bạn

Danh tính của tên "yêu râu xanh" làm nhục em gái của bạn mình cuối cùng cũng được tiết lộ - nhà sản xuất Danbi. Anh là người làm nhạc có tiếng tại Kpop và cũng là thí sinh của nhiều chương trình ăn khách như Show Me The Money 4, I Can See Your Voice (bản gốc của Giọng ải giọng ai) và Mister Trot. Star News tiết lộ rằng các video của Dandi trên các show trên đều đã bị xóa hoặc chuyển sang chế độ riêng tư sau khi vụ hãm hiếp bị lan truyền rộng rãi.

Dandi (tên thật là Ahn Jun Min) năm nay 33 tuổi. Một trong những ca khúc được biết đến nhiều nhất của anh là Gwiyomi Song, từng gây sốt khắp xứ kim chi và châu Á vào năm 2013 bởi nhịp điệu đáng yêu và động tác vũ đạo cuốn hút. Lúc bấy giờ, bài hát được nhiều nghệ sĩ đình đám Hàn Quốc ưa chuộng, cover và nhảy lại. Thậm chí đến hiện nay, vẫn còn không ít sao Hàn vẫn sử dụng Gwiyomi Song khi được yêu cầu làm những động tác dễ thương.

Anh là gương mặt không quá xa lạ với fan Kpop lâu năm ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngoài ra, Dandi còn sản xuất Ear Attack cho Badkiz và cũng được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Phần nhạc bắt tai và vũ đạo dễ thực hiện của sản phẩm âm nhạc này từng tạo nên trào lưu vào năm 2014. Đến năm 2018, anh thành lập công ty SD Entertainment và cho ra mắt nhóm nhạc nữ tên Saturday. Tuy nhiên, kể từ khi scandal đáng xấu hổ bị bại lộ, Dandi đã phải rời khỏi công ty.

Phía SD Entertainment xác nhận anh đã không còn là một phần của công ty từ tháng 5. Đặc biệt, chính Dandi là người tự nguyện ra đi cũng như từ chức vì bê bối đời tư nghiêm trọng của mình.

Dandi gây phẫn nộ vì bị tố hiếp dâm em gái của bạn vào đầu tháng 4.2020. Ban đầu, anh không ngừng phủ nhận tất cả cáo buộc. Tuy nhiên, Dandi đã bị bắt vào ngày 29.5 về tội tấn công tình dục khi có kết quả ADN, song vụ việc chỉ mới được công bố rầm rộ vào tối 9.6 (giờ địa phương). Hiện mọi chuyện đang được điều tra thêm.