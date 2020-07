Charlize Theron đau lòng khi không được đóng tiếp 'Mad Max'

Vừa qua trong một cuộc phỏng vấn với tờ Hollywood Reporter cho phim mới The old guard, Charlize Theron đã trải lòng về vai diễn nữ tướng Furiosa trong Mad Max: Fury road (tựa việt: Mad điên: Con đường cuồng nộ) - bộ phim "bom tấn" đã gây "bão" phòng vé năm 2015.

Đạo diễn George Miller cũng cho biết ông muốn khai thác triệt để cuộc đời của nữ chiến binh này. Trong phần phim trước, khán giả đã biết Furiosa bị bắt cóc bởi tên bạo chúa khi còn nhỏ. Vùng xanh của những người mẹ - nơi cô từng sinh sống đã trở thành cánh đồng muối cằn cỗi không gì có thể sinh sôi được. Tuy nhiên, George Miller cho rằng Charlize Theron không phù hợp với Furiosa tuổi đôi mươi. Hai phần phim tiếp theo của Mad Max: Fury road, tức phần 5 và 6 sẽ có tên là Mad Max: Furiosa và Mad Max: The wasteland.

Khi được hỏi về kinh nghiệm đóng phim hành động, Charlize Theron chia sẻ rằng diễn viên nữ gặp rất nhiều khó khăn so với đồng nghiệp nam trong địa hạt này: "Khi diễn viên nam khiến dự án thất bại thảm hại, họ vẫn nhận được lời mời đóng phim hành động hết lần này đến lần khác. Nữ giới lại không có được điều đó". Người đẹp gốc Nam Phi tâm sự rằng tròn một thập niên sau bộ phim Sát thủ Aeon (2005), cô mới có cơ hội trở lại với một vai diễn hành động - nữ tướng Furiosa. Max điên: Con đường cuồng nộ sau đó "ẵm" 6 đề cử Oscar danh giá. Vai diễn của Charlize Theron cũng nhận về "cơn mưa" lời khen không những từ khán giả của phim mà còn từ các nhà phê bình điện ảnh nhờ sự hi sinh và cố gắng không ngừng nghỉ của cô.

Dù Charlize Theron không phải là ưu tiên đầu tiên của ê-kíp Mad Max cho vai Furiosa nhưng cuối cùng lại là lựa chọn đúng đắn nhất. Kể từ đó, mỹ nhân 44 tuổi liên tục xuất hiện trong các dự án phim hành động bao gồm Atomic Blonde vai Lorraine Broughton và Fast & Furious 8 vai phản diện Cipher.

Sắp tới, The old guard - bộ phim do Charlize Theron đóng chính sẽ ra mắt trên nền tảng Netflix vào ngày 10.7. The old guard kể về bốn chiến binh bất tử đã âm thầm bảo vệ loài người nhiều thế kỷ, bỗng một ngày trở thành mục tiêu bị truy lùng bởi sức mạnh bí ẩn của chính họ sau khi tìm thấy một người bất tử mới. Trong trailer phát hành ngày 21.5, Ngô Thanh Vân cũng góp mặt trong phim với vai diễn chưa được xác định.