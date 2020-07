'The old guard' của minh tinh Charlize Theron và Ngô Thanh Vân nhận đủ khen chê

Đến ngày 10.7 mới chiếu trên Netflix nhưng các nhà phê bình phim đã được xem trước và có những bài bình sớm về phim siêu anh hùng The old guard (Những chiến binh bất tử) của đạo diễn Gina Prince-Bythewood có minh tinh Nam Phi Charlize Theron đóng chính. Ngày 3.7 (giờ địa phương), cây bút kỳ cựu mảng phim ảnh của báo The Guardian là Peter Bradshaw thẳng tay chấm phim 2/5 sao với bài phân tích không mấy thiện cảm.

Dự án được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của họa sĩ Greg Rucka, người đồng thời viết kịch bản phim này, có nội dung kể về một nhóm siêu chiến binh bất tử sống sót qua nhiều thế kỷ. Một ngày nọ, nhóm siêu chiến binh đánh thuê đứng trước những lựa chọn chưa từng có khi chứng kiến sự trỗi dậy của một thế lực thù địch.

Dàn diễn viên trong phim ngoài minh tinh Charlize Theron còn quy tụ nhiều diễn viên khác như "đả nữ màn ảnh Việt" Ngô Thanh Vân, "Báo đen" Chiwetel Ejiofor (từng đóng trong Black panther của Disney/Marvel)... Mặc dù chưa biết cụ thể vai diễn của Ngô Thanh Vân trong phim nhưng trước mắt, The old guard nhận đánh giá có phần không mấy thiện cảm từ cây bút Peter Bradshaw và nhiều cây bút khác trên các trang tổng hợp phim ảnh.

The old guard có những cảnh chiến đấu mãn nhãn hứa hẹn "ghi điểm" với khán giả Ảnh: Netflix

Peter Bradshaw nhận định rằng, không khó để chân dài gốc Nam Phi Charlize Theron đảm nhận vai diễn thuần đánh đấm trong phim bởi trước đó, nữ minh tinh từng đảm nhận những vai diễn "nặng đô" không kém như: Cipher trong The fate of the furious (2017), nữ tướng Furiosa trong Mad Max: Fury road (2015), Lorraine Broughton trong Atomic blonde (2017). Tuy với những lợi thế có được từ kinh nghiệm của những vai diễn trước, cây bút này nhận định diễn xuất của nữ minh tinh không cứu được cả tác phẩm "hơi tẻ nhạt" được gói ghém trong một tít phim cũng "tẻ nhạt" không kém.

Khen chê lẫn lộn

Trên trang Rotten Tomatoes , phim được chấm 72%, một con số khá đối với The old guard; còn trên Metacritic, phim chỉ được chấm 6,1/10, một điểm số trung bình. Từ những con số trên, có thể thấy dự án phim siêu anh hùng mới nhất của hãng Netflix nhận khen chê lẫn lộn của giới chuyên môn.

Bí mật về những chiến binh bất tử sẽ được hé lộ trong ngày 10.7 tới trên Netflix Ảnh: Netflix

Ở một cực đối lập với The Guardian, các trang như TheWrap, Collider, IndieWire, Hollywood Reporter, Variety... lại dành cho bộ phim những lời khen. Đơn cử như IndieWire, tờ này khen The old guard là phim hành động hay nhất của Netflix trong năm nay và không quên nhấn mạnh rằng phim rất mang tính giải trí . Nếu IndieWire cho rằng phim mang tính giải trí một phần nhờ các cảnh hành động mãn nhãn thì Comicbook lại tiết lộ tính giải trí còn đến từ việc phim có rất nhiều loại vũ khí sát thương hạng nặng ngoài súng và kiếm, kích thích sự tò mò của người xem. Nếu đảo một vòng qua một số trang báo phương Tây, dễ thấy một điều rằng những tờ này "spoil" khá nhiều về nội dung phim nhưng không quên "công tư phân minh" trong việc đánh giá tác phẩm.