Phim tội phạm của Netflix hứng 'trứng ngỗng' trên Rotten Tomatoes

Hiếm có tác phẩm nào bị chấm 0% trên Rotten Tomatoes , chuyên trang tổng hợp và đánh giá phim ảnh. Vậy mà mới đây, đạo diễn gốc Pháp Olivier Megaton tiếp tục biến tác phẩm mới nhất trong sự nghiệp là The last days of American crime (tựa Việt: Tội ác cuối cùng) trở thành mục tiêu để các nhà phê bình phim chê bai, khiến dự án này của Netflix bị chấm 0% từ 28/28 bài đánh giá trên Rotten Tomatoes.

Chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của nhà văn Mỹ Rick Remender, chấp bút bởi biên kịch Karl Gajdusek, The last days of American crime dắt khán giả vào một tương lai không xa khi xứ cờ hoa chìm trong khủng bố và bạo lực. Để ngăn chặn tình trạng trên, chính phủ Mỹ đã kích hoạt một loại tín hiệu nhằm mong đảo ngược tình thế, triệt tiêu những thành phần bất trị.

Cũng trên trang Rotten Tomatoes, chỉ có 27% khán giả thích tác phẩm của Netflix Ảnh: Netflix

Theo nhiều thông tin tổng hợp trên các trang mạng, The last days of American crime được phát trên Netflix từ ngày 5.6, trong lúc nước Mỹ cũng đang rúng động vì làn sóng biểu tình sau cái chết của người đàn ông tên George Floyd gây ra bởi cảnh sát da trắng hồi cuối tháng 5 vừa qua. Chính vì sự nhạy cảm trong thời điểm ra đời đã phần nào khiến khán giả đại chúng lẫn giới phê bình phim có cái nhìn không thiện cảm với tác phẩm. Bộ phim tội phạm của Olivier Megaton không chỉ hứng “trứng ngỗng” trên Rotten Tomatoes mà ở các trang tổng hợp phim ảnh khác, điểm số cũng không khá hơn. Trên IMDb, có gần 4.000 khán giả đánh giá phim ở mức điểm 3,9/10. Còn trên Metacritic, phim được chấm 1,6/10.

Bị chê nhưng vẫn đạt lượt xem ‘khủng’

Trước The last days of American crime, có nhiều phim cũng nhận "trứng ngỗng" trên Rotten Tomatoes như Gotti (2018), Cabin Fever (2016), The Nutcracker in 3D (2010)... Nếu nhìn trong sự nghiệp làm phim của đạo diễn Olivier Megaton, dự án lần này cũng tệ không kém gì nhiều dự án trước đó của ông.

The last days of American crime là nỗ lực của Netflix trong việc gia nhập thị trường phim chuyển thể từ truyện tranh Ảnh: Netflix

Nhà báo David Ehrlich phê phán bộ phim trên trang IndieWire là " trống rỗng " và là một dự án "không có giá trị nghệ thuật ". Còn nhà báo, nhà phê bình kỳ cựu Peter Debruge thì chê bai bộ phim trên Variety là có một cái nhìn ảm đạm về thế giới cũng như nội dung hết sức rời rạc. Đồng tình với David Ehrlich và Peter Debruge, John DeFore viết trên Hollywood Reporter rằng đây là bộ phim "đáng quên", cây bút David Fear thì nhẹ nhàng chê phim trên Rolling Stone rằng đây chỉ là "bộ phim hành động không được hay ho lắm". Các ý kiến còn lại đều có điểm chung khi nhận xét dự án của Netflix quá dài hơi, mỏi cổ đối với khán giả.