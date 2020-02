Phim kinh dị 'The Boy 2' bất ngờ bị chấm 0% trên Rotten Tomatoes

Nếu trước đây, bộ phim kinh dị Annabelle: Creation trong những suất chiếu sớm cho các nhà phê bình xem bất ngờ được chấm 100% trên Rotten Tomatoes (sau đó bị giảm xuống) thì nay, tác phẩm The Boy 2 (tựa Việt: Cậu bé ma 2) cũng gây bất ngờ không kém khi bị chấm 0% cũng trên Rotten Tomatoes, một con số thấp "kỷ lục" hiếm có phim nào nhận được. Trong các suất chiếu sớm cho các nhà phê bình phim xem, tính đến ngày 21.2 (giờ địa phương), chỉ có 6 cây bút đánh giá về phim này và đều chê bai phim hết lời.

The Boy 2 bị chấm 0% trên Rotten Tomatoes

The Boy 2 ra đời giữa thời đại có nhiều vũ trụ phim kinh dị rất thành công và mô típ búp bê quỷ ám đã trở nên cũ rích. Cả 6 cây bút phê bình phim trên Rotten Tomatoes đều đồng ý rằng phần phim tiếp theo của đạo diễn William Brent Bell không có gì mới từ nội dung câu chuyện đến hình thức làm phim. Trong bài phê bình trên trang Roger Ebert, tác giả Brian Tallerico nhận xét: "Những tác phẩm như Ouija: Origin of Evil và Annabelle: Creation đã làm xuất sắc hơn cả các phim kinh dị trước nó về đề tài quỷ ám. Có lẽ vì thế mà mọi người cho rằng The Boy 2 hấp dẫn, nhưng mọi người đã sai... Vấn đề lớn nhất khiến tác phẩm này dở tệ là nó không có gì mới cả. Đó là một câu chuyện ma nhưng không hề có ma, một câu chuyện tưởng kinh dị nhưng không hề kinh dị". "Lặp lại" trên nền phim cũ là từ mà Brian Tallerico dùng để nói về tác phẩm nhận cà chua thối này.