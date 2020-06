Hậu truyện 'Mad Max: Fury Road' quyết định 'khai tử' Charlize Theron

Rất nhiều khán giả mong ngóng các phần phim hậu truyện của Mad Max: Fury Road kể từ khi nó ra mắt cách nay 5 năm. Bộ phim sau khi "công phá" phòng vé toàn cầu với doanh thu trên 374 triệu USD ngay lập tức khiến dư luận chú ý khi công ty của đạo diễn George Miller và hãng phát hành Warner Bros. dắt nhau ra tòa chỉ vì chuyện tiền nong. "Ẵm" 6 giải Oscar từ 10 đề cử tại mùa giải 2016 , thế nhưng cuộc chiến kim tiền giữa hai bên đã đe dọa đến tương lai các phần phim hậu truyện. Vụ việc ngã ngũ không lâu, người hâm mộ lại nhận được tin dữ khi minh tinh Charlize Theron sẽ không ký hợp đồng nhận vai trong các phần phim tiếp theo.

Sức nặng vai diễn của minh tinh Charlize Theron

Là dự án mang đậm hơi hướng nữ quyền nên vai diễn của minh tinh Charlize Theron - nữ tướng Furiosa hoạt động dưới trướng của tên bạo chúa có biệt danh là Joe Bất Tử - là "chìa khóa" để khán giả thâm nhập vào thế giới mà đạo diễn George Miller dày công tạo dựng nên. Trong phần phim 2015 (là phần thứ tư của dòng phim hậu tận thế Mad Max mà chính đạo diễn đã tạo nên từ cuối thập niên 1970), lợi dụng sự tin tưởng của Joe, Furiosa đã lái Chiến Xa và mang theo các cô vợ của lão vốn là những "cổ máy đẻ" đi tìm miền đất hứa của tự do. Bị phản bội, Joe dẫn cả binh đoàn truy cùng đuổi tận để giết cho bằng được Furiosa và mang những cô vợ về. Cũng trong quá trình phát triển phần phim này (vốn kéo dài từ trước thập niên 2000), theo tiết lộ của George Miller, ông đã có đủ chất liệu để cấu thành những phần phim sau nó.

Hai phần phim tiếp theo của Mad Max: Fury Road, tức phần 5 và 6 sẽ có tên là Mad Max: Furiosa và Mad Max: The Wasteland. Trong đó, Mad Max: Furiosa là cái tên khá chắc chắn còn Mad Max: The Wasteland là tên tạm thời Ảnh: Warner Bros.

Hồi năm 2018, truyền thông phương Tây lật lại cuộc chiến giữa công ty của đạo diễn với hãng Warner Bros. nhưng có thông tin cho biết cuộc chiến này đã chấm dứt từ năm 2017. Cho đến tháng 5 vừa qua, báo chí một lần nữa quật lại câu chuyện sáng tạo của Mad Max song với tin buồn: George Miller muốn kể tất tần tật về đời tư của Furiosa nhưng không thể níu kéo hợp đồng với nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar. Tham vọng của đạo diễn, như ông chia sẻ với cánh nhà báo rằng cuộc đời của Furiosa vẫn còn nhiều chất liệu để khai thác. Thông tin này được Daily Mail phân tích rõ hơn trong bài báo hồi giữa tháng 5. Đó là trong Mad Max: Fury Road, các nhà biên kịch đã phần nào cho khán giả biết Furiosa bị bắt cóc bởi tên bạo chúa khi còn nhỏ. Vùng xanh của những người mẹ, nơi Furiosa bị bắt đi đã trở thành cánh đồng muối cằn cỗi không gì có thể sinh sôi được. Trang Culturecrave cách nay vài ngày có đăng tải trên Twitter các thông tin tổng hợp cho biết mẹ của cô cũng là một trong những "cổ máy đẻ" của Joe Bất Tử khi ấy, song lại chết chỉ ít ngày sau khi bị bắt về còn Furiosa sau này được tôi rèn, mất một cánh tay trong cuộc chiến.

Sau khi phần thứ tư của series Mad Max ra đời, từ năm 2015 đến năm 2019, bao gồm cả khoảng thời gian kiện tụng giữa đôi bên, George Miller chưa bao giờ đưa ra một con số nhất quán về các phần phim hậu truyện theo sau Mad Max: Fury Road. Thế nhưng đến hiện tại, thông tin về phần phim kể về cuộc đời của Furiosa là đáng tin cậy. Hai phần phim hậu truyện là con số chắc chắn mà khán giả có thể tin tưởng. Với những chất liệu ngồn ngộn về đời tư các nhân vật đã được bày ra trong phần phim cách nay 5 năm và cả những gì đã được chuẩn bị trong quãng thời gian tiền sản xuất Mad Max: Fury Road, đạo diễn người Úc dư sức để kể cho khán giả những cuộc phiêu lưu mới.

Người đẹp Charlize Theron trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2016. Cô không phải là lựa chọn đầu tiên của ê-kíp Mad Max: Fury Road cho vai nữ tướng Furiosa nhưng sau cùng, đó là lựa chọn đúng đắn nhất Ảnh: Anthony Harvey/FilmMagic

'Khai tử' Charlize Theron vì rút kinh nghiệm từ đồng nghiệp

Ở Hollywood, công nghệ tái tạo diễn viên quá cố hoặc làm trẻ hóa một nghệ sĩ có tuổi đang được nhiều hãng phim sử dụng. Thế nhưng đạo diễn George Miller lại không muốn điều đó xảy ra trong chính phần phim Mad Max: Furiosa mà ông và ê-kíp sắp khởi quay trong tương lai. Cách nay khá lâu, chia sẻ trong bài phỏng vấn với The New York Times, đạo diễn 75 tuổi thẳng thừng cho biết ông sẽ không sử dụng công nghệ làm trẻ diễn viên để áp vào minh tinh Charlize Theron . Thay vào đó, ở phần phim thứ 5, đoàn làm phim sẽ tìm kiếm những tên tuổi mới để đóng Furiosa thời trẻ. Hai nữ diễn viên Anya Taylor Joy và Jodie Comer được nhắm cho vai diễn "nặng ký" sắp tới. Ở lĩnh vực điện ảnh , "cô đào" Anya Taylor Joy được biết đến nhiều hơn còn Jodie Comer thì chỉ mới nổi gần đây ở vai phụ, lĩnh vực mà người đẹp xứ sương mù này "chuyên trị" là phim truyền hình.

Nữ diễn viên Anh quốc Jodie Comer được biết đến qua loạt phim truyền hình có lượng xem khủng tại Anh là Killing Eve Ảnh: Getty Images "Cô đào" người Mỹ Anya Taylor Joy cách đây 5 năm được giới yêu phim khen là sở hữu nét đẹp ma mị trong phim kinh dị The Witch của đạo diễn Robert Eggers. Sau đó, người đẹp đóng tiếp các phim như Split (2016), Glass (2019) hay mới đây nhất là Emma (2020) Ảnh: PA

Theo tiết lộ từ Culturecrave, sở dĩ George Miller không muốn "trẻ hóa" Charlize Theron vì ông muốn rút kinh nghiệm từ các bộ phim như Gemini Man (của đạo diễn Lý An), The Irishman (đạo diễn Martin Scorsese) vì những tác phẩm này đều sử dụng công nghệ trẻ hóa nhân vật và thất thu tại phòng vé. Gemini Man thì lỗ trên 100 triệu USD còn The Irishman thì không được các hãng phim đoái hoài đến. Trước mắt, phần phim thứ 5 của thương hiệu Mad Max có thể được đầu tư với kinh phí thấp. Để bắt tay vào dự án này, đạo diễn George Miller phải hoàn thành bộ phim Three thousand years of longing có hai diễn viên Idris Elba và Tilda Swinton đóng. Thời điểm khởi quay sớm nhất của Mad Max: Furiosa là năm 2021. Địa điểm quay được nhắm đến là nước Úc.