Châu Gia Kiệt: Tôi từng bỏ nhà đi, bị cha ruột gạch tên khỏi hộ khẩu

Nhìn thời hoàng kim, Châu Gia Kiệt cho biết anh may mắn khi sở hữu nhiều bài hit mỗi lần ra album. Tuy nhiên, đằng sau sự thành công đó là cả chiến lược mà nam ca sĩ và ê-kíp ấp ủ. “Thành công phải đi chung với sự may mắn. May mắn chiếm 50% sự nghiệp của tôi, còn lại 40% nỗ lực và 10% là nhan sắc. Lúc đó, phong cách ăn mặc của tôi cũng thu hút khán giả vì rất khác với đám đông. Lúc nổi tiếng, tôi để tóc dài, đeo bông tai để gây ấn tượng. Bài hát Anh chàng đẹp trai, tên cũng lạ và mới so với thị trường thời đó”, anh kể.