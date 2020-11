‘Cheat On Me, If You Can’: Phim kịch tính quanh chuyện ‘ông ăn chả, bà ăn nem’

Cheat On Me, If You Can (tựa Việt: Lừa em, cưng tiêu rồi!) xoay quanh cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tác giả nổi tiếng Kang Yeo Joo ( Jo Yeo Jeong thủ vai) và luật sư Han Woo Sung (Go Jun thủ vai). Nữ chính là một cây viết được nhiều người biết đến với việc sáng tạo ra những câu chuyện hấp dẫn liên quan đến tình ái. Do bố mẹ ruột từng bị “con giáp thứ 13” chia cắt, cô rất ám ảnh với chuyện ngoại tình. Trong các cuốn tiểu thuyết mình sáng tác, nữ văn sĩ thẳng tay trừng trị hội “tiểu tam” và những kẻ trăng hoa bằng kết cục thật tàn khốc. Ngoài đời, Yeo Joo khiến bao chị em ghen tị khi có chồng là một luật sư điển trai, phong độ và luôn nghĩa khí bảo vệ quyền lợi của phái đẹp trong các vụ ly hôn.