Chị gái bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 17 sáng lập thương hiệu khẩu trang

Sau khi phát hiện nhiễm Covid-19 tại tuần lễ thời trang ở châu Âu vào tháng 3.2020, N.N (chị gái bệnh nhân số 17) gây sốc khi trở thành “ bệnh nhân số 0 của làng mốt thế giới ”. Sau thời gian khỏi bệnh, cô trở lại với dự án mới, khiến dân mạng xôn xao khi chia sẻ với tờ South China Morning Post về việc sáng lập một thương hiệu sản phẩm y tế của riêng mình.

Cụ thể, phía này cho biết thương hiệu của cô mang tên N.G.A (viết tắt của Never Go Alone), chủ yếu bán các sản phẩm y tế cho mùa dịch như: khẩu trang, khăn giấy ướt khử trùng, nước rửa tay… N.N cho rằng việc trang bị những sản phẩm y tế ở hiện tại là điều rất cần thiết, cần được chú trọng.

N.N chia sẻ về lý do quyết định thành lập thương hiệu này: ”Tôi đã phải điều trị ở bệnh viện trong thời gian dài nhưng may mắn vẫn còn tỉnh táo, không cần thở máy. Cuối cùng, tôi cũng vượt qua được nhờ sự điều trị tích cực của đội ngũ y tế. Tôi thực sự rất ấn tượng về các sản phẩm khử trùng mà họ đã sử dụng. Vì thế, tôi muốn đem trải nghiệm cá nhân của mình làm động lực để thực hiện dự án”…

N.N chia sẻ về thương hiệu sản phẩm y tế do mình tự lập ra với tờ South China Morning Post Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, phía này cũng thừa nhận bản thân từng không có thói quen sử dụng các sản phẩm y tế để bảo vệ bản thân. “Trước khi nhiễm bệnh, tôi chưa bao giờ để ý đến các sản phẩm vệ sinh, khử trùng… Qua trải nghiệm lần này, tôi muốn tạo ra những sản phẩm tương tự nhưng mới mẻ, bắt mắt hơn”. Ngoài ra, cô cũng cho biết sẽ tạo ra một loại xịt khử khuẩn như nước hoa.

Thông qua dự án, cô bộc bạch: “Đại dịch đã dạy chúng ta cách nhìn nhận về bản thân và cả sự hạnh phúc… Việc chăm sóc bản thân là điều tối thiểu, phải được bình thường hóa vì trong ba năm nữa, có thể có một loại vi-rút khác xuất hiện. Vì vậy, bạn phải tăng cường vệ sinh, bảo vệ bản thân và đeo khẩu trang”.