Dân mạng phẫn nộ với phát ngôn của chị em 'bệnh nhân số 0 làng mốt' trên báo Mỹ

Bẵng đi một thời gian, cặp chị em “rich kids” này lại gây chú ý trên mạng xã hội lần nữa với những chia sẻ vừa được tờ The New Yorker đăng tải hôm 21.9 (giờ địa phương), sẽ phát hành bản in vào ngày 28.9. Bài báo nhắc đến việc những người vô tình làm lây lan Covid-19 vừa phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm, vừa phải chịu sự tấn công dữ dội của làn sóng chỉ trích trực tuyến. Chị em N.H.N và N.N trở thành ví dụ tiêu biểu cho vấn đề được đề cập.

Bài viết đăng trên The New Yorker gây "bão" mạng xã hội Việt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo lời kể của người trong cuộc, giữa tháng 2.2020, N.N (28 tuổi) và em gái N.H.N (27 tuổi) đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động, sự kiện thời trang ở Milan (Ý), Paris (Pháp) và London (Anh). Ngày 1.3, N.H.N bay về Việt Nam còn cô chị có một chuyến công tác ngắn ngày ở Đức. Ở nước ngoài, N.N không lâu sau có triệu chứng ho và được đề nghị làm xét nghiệm. Trong khi đó, cô em về Hà Nội, ra khỏi sân bay bình an vô sự. “Trong đêm đó, cô bắt đầu ho. Bốn ngày sau, cô trở thành bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của Hà Nội. Cô nằm cách ly hai tuần tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau đó về nhà cách ly. Cô cũng đã bình phục và rất biết ơn các bác sĩ đã điều trị cho mình”, The New Yorker thuật lại.

Trang báo sau đó đã so sánh việc bảo mật thông tin cá nhân của họ khi điều trị ở Việt Nam với châu Âu. Cô chị điều trị tại nước ngoài và cho biết các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu có biện pháp bảo vệ quyền riêng tư rất chặt chẽ. Không ai ngoài gia đình và một vài người bạn biết rằng cô đã mắc chứng Covid-19. Còn ở Việt Nam, cô em N.H.N trở thành cái tên được cả nước biết đến.

Hình ảnh cô em N.H.N khi điều trị ở Việt Nam ẢNH: T.L

Cũng theo lời của tác giả bài báo, trong vòng chưa đầy 1 ngày, tài khoản Instagram của N.H.N đã có khoảng 10.000 người theo dõi mới và nhiều người trong số họ tấn công cô. The New Yorker đưa tin rằng mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của N.H.N và cô phải chuyển tài khoản cá nhân sang chế độ riêng tư. Dù đang nằm trên giường bệnh, dân mạng vẫn đồn thổi và lan truyền những hình ảnh chưa kiểm chứng, cho rằng cô lăng xăng khắp thành phố và lây nhiễm cho mọi người, dự buổi khai trương cửa hàng Uniqlo , thăm nhà bạn trai…

Trong khi đó, làn sóng giận dữ cũng lan tới châu Âu, nơi cô chị N.N đang ở. Fashionista này đã xuất hiện trong hàng loạt bài báo về ngành công nghiệp thời trang và sự lan rộng của Covid-19. Trang này nhấn mạnh việc cô không gây nhiễm cho bất kỳ ai. “Những người tôi tương tác trong tuần lễ thời trang đều ổn cả. Nhiếp ảnh gia và chuyên gia trang điểm của tôi đã tiếp xúc rất gần và họ vẫn khỏe”, N.N nói với The New Yorker. Tờ báo cho biết: “Những người Việt Nam tức giận đã lục lại những tấm ảnh trên Instagram của N., bao gồm những bức hình cô ấy chụp từ chuyến đi đến Milan và Paris để phán xét rằng cô ấy vô trách nhiệm và suy đồi”. Trang này tiết lộ những cách thức mà dân mạng dùng để sỉ nhục N.N: từ chế hình, tấn công tài khoản cá nhân đến chửi bới.

N.N cho rằng các vụ tấn công trên mạng là ví dụ của sự ghen tị giai cấp ẢNH: AFP

Trang tin Mỹ nói rằng những cuộc tấn công làm tổn thương hai chị em khi họ đang ở giai đoạn dễ bị tổn thương nhất. N.H.N trở nên ẩn mình hơn và chuyển sang thiền. Trong khi đó, N.N chia sẻ với tờ báo: “Chiến đấu với virus trong khi tất cả các bài báo đang tát vào bạn khiến mọi thứ khó khăn hơn”. Cô xem các vụ tấn công trên mạng là ví dụ của sự ghen tị giai cấp: “Ở Việt Nam, chúng tôi có quá nhiều đặc quyền - chúng tôi đi du lịch quá nhiều”. N.N cho rằng sự chú ý đặc biệt mà cô và em gái nhận được chẳng khác nào sự phân biệt chủng tộc. “Nếu đây là Paris Hilton, sẽ không có nhiều ồn ào như vậy”, người đẹp nhắc đến “nữ hoàng thị phi” hàng đầu Hollywood như một cách để phân trần.

Dân mạng lần nữa phẫn nộ

Bài viết của The New Yorker nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam. Trang Facebook của tờ báo sau khi chia sẻ bài viết này đã gây "bão" với hàng loạt bình luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đa phần bức xúc trước nội dung trả lời phỏng vấn của chị em nhà "bệnh nhân số 0 làng mốt thế giới". Cụ thể khi một cư dân mạng quốc tế kể về trường hợp chứng kiến một người siêu lây nhiễm đã cảm thấy tội lỗi thế nào khi gieo rắc virus Covid-19 cho bạn bè, cư dân mạng Việt đã phản bác: “Người đó còn thấy xấu hổ, cô gái trong bài thì không” và nhận hàng ngàn lượt thích.

Rất nhiều bình luận khẳng định bệnh nhân số 17 đã nói dối việc ở đâu trước khi bay về Việt Nam. “Cô ấy có hai passport và dùng nó để nói dối chính phủ chúng tôi. Cô ấy cũng bị sốt và các triệu chứng khác nhưng không khai báo”, một bình luận bức xúc.

Bệnh nhân số 0 của làng mốt thế giới và em gái đang thành tâm điểm chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội ẢNH: GETTY

Một Facebooker khác tức giận để lại bình luận bằng tiếng Anh: “Cô gái này xứng đáng nhận giải Oscar cho vai nạn nhân. Lẽ ra cô ấy phải bị nhốt và không được đối xử gì sau những gì cô ấy đã làm với đất nước. Nếu cô ấy không nói dối về lịch sử du lịch của mình và tuân thủ các quy tắc cách ly, chúng tôi sẽ không giận cô ấy, bất kể địa vị xã hội của cô ấy hay bất kỳ điều gì tồi tệ như vậy. Làm ơn đi khỏi Việt Nam và đừng bao giờ quay lại nữa”.

Ngay sau đó, một bình luận khác viết bằng tiếng Việt: “Tôi muốn viết tiếng Việt cho cả thế giới biết rằng Chính phủ Việt Nam rất chăm lo cho nhân dân. Chỉ có những kẻ phản bội chuyên rêu rao nói xấu và đặt điều cho Chính phủ Việt Nam. Cô ta (bệnh nhân số 17) đã lừa dối hải quan lừa dối toàn dân tộc. Cô ta không trung thực. Thật tồi tệ với một con người có học thức và tiếp xúc với xã hội châu Âu nhưng lại nhận thức kém cỏi. Nếu bạn bè trên thế giới chỉ trích hãy đến Việt Nam sẽ thấy đất nước và con người tuyệt vời, nhân hậu như thế nào”.

Nhiều người chỉ trích N.N cùng em gái không có ý thức với cộng đồng, chỉ quan tâm cảm xúc của bản thân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên mạng xã hội Việt Nam , bài viết của The New Yorker cũng được chia sẻ rầm rộ. Nhiều người chỉ trích việc tờ báo xứ cờ hoa xem N.H.N và N.N là hai kẻ vô tội bị “ném đá” trong khi đang nhiễm bệnh và bày tỏ sự phẫn nộ trước những phát ngôn trách móc của cặp chị em này. “Một lần hãm hại đồng bào và một lần bôi nhọ Tổ quốc. Thật đáng khinh bỉ”, một dân mạng phẫn nộ. Tài khoản khác bức xúc: “Sự giàu có tỉ lệ nghịch với nhân cách. Đúng là đáng khinh”.