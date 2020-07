Chris Evans, Ryan Gosling tham gia dự án phim 200 triệu USD của Netflix

Mới đây, thông tin Chris Evans và Ryan Gosling góp mặt trong dự án "bom tấn" The Gray Man của Netflix đã được xác nhận. Không chỉ quy tụ hai gương mặt đình đám của Hollywood, The Gray Man còn có kinh phí làm phim "khủng", lên đến 200 triệu USD theo như Netflix cam kết. Phim kể câu chuyện về một cựu quan chức CIA có tên Court Gentry (Ryan Gosling) hành nghề sát thủ giết thuê, bị truy đuổi bởi đồng nghiệp cũ Lloyd Hansen (Chris Evans). Việc Netflix quyết định chi 200 triệu USD cho thấy công ty này không hề tiếc tiền cho các nhà sản xuất để làm ra một bộ phim chất lượng.

The Gray Man được chuyển thể từ loạt sách bán chạy cùng tên của nhà văn Mark Greaney. Ảnh: Mark Greaney

The Gray Man được AGBO - công ty của anh em nhà Russo - những người đứng sau thành công của Captain America : Winter Soldier và 2 phần Avengers: Infinity War cùng Avengers: End Game sản xuất. Phần kịch bản sẽ do Joe Russo chấp bút cùng hai biên kịch nổi tiếng khác là Christopher Markus và Stephen McFeely. Ngoài là đạo diễn nổi tiếng, Joe Russo cũng được đánh giá là cây bút chắc tay khi tác phẩm mới nhất của ông là Tyler Rake: Extraction gặt hái được nhiều thành công trên thị trường quốc tế.

"Bộ phim là sự tương tác tuyệt vời giữa hai nhân vật đại diện cho hai phiên bản khác nhau của điệp viên CIA. Đối với những ai là fan của Captain America: Winter Soldier, The Gray Man như một phiên bản thực của phim và điều này rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Có thể hợp tác với Chris Evans và Ryan Gosling là một giấc mơ. Tôi đã có ý tưởng tạo ra một vũ trụ điện ảnh với Gosling là trung tâm cùng những phần phim mở rộng. Chúng tôi đã ký xong hợp đồng phần 1 và sẽ rất hào hứng nếu được phép làm thêm phần 2", Joe Russo chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Deadline.

The Gray Man được chuyển thể từ loạt sách bán chạy cùng tên do nhà văn Mark Greaney sáng tác. Phim đã được hãng New Regency ấp ủ từ lâu với diễn viên chính là Brad Pitt và James Gray ngồi ghế đạo diễn. Tuy nhiên, dự án bị tạm hoãn vô thời hạn và anh em nhà Russo là người tiếp quản, âm thầm phát triển để cho ra mắt khán giả sau thời gian dài lỗi hẹn. "Chúng tôi có mối quan hệ làm việc tuyệt vời với Netflix và người đứng đầu nhóm sản xuất phim của công ty - Scott Stuber. Tôi nghĩ Netflix là nền tảng hoàn hảo để công chiếu bộ phim này", Joe Russo nói.