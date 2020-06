Tài tử ‘Captain America’ chỉ trích Marvel phân biệt chủng tộc

Dù đã từng hợp tác với Marvel trong 7 bộ phim khác nhau nhưng không vì thế mà Anthony Mackie hài lòng với hãng phim tỉ đô này. Ngôi sao sinh năm 1978 cho rằng đơn vị kể trên cần phải hướng đến sự đa dạng trong các tác phẩm mà họ sản xuất. Theo lời của nam diễn viên phim Captain America : The Winter Soldier, trong quá trình hợp tác với Marvel, anh chủ yếu làm việc với người da trắng. “Tôi thực sự bực mình bởi bản thân đã đóng 7 bộ phim của Marvel và ở đó, mọi nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên đóng thế, thiết kế trang phục… đều là người da trắng”.

Cũng theo lời của Anthony Mackie, Black Panther là bộ phim hiếm hoi mà Marvel để cả ê-kip là người da đen thực hiện, tuy nhiên, điều đó cũng không nói lên được gì. “Khi bạn làm phim Black Panther, bạn lại giao tác phẩm cho một đạo diễn da đen, nhà sản xuất da đen, chuyên gia phục trang da đen, diễn viên đóng thế da đen. Và theo tôi, điều này cho thấy sự phân biệt chủng tộc hơn bao giờ hết. Nếu bạn chỉ có thể thuê người da màu để làm ra bộ phim về người da màu, phải chăng ý của bạn là họ không đủ tốt so với các tác phẩm mà phần lớn dàn diễn viên của bạn là người da trắng?”, tài tử đình đám bức xúc.

Anthony Mackie trong tạo hình nhân vật Falcon của vũ trụ điện ảnh Marvel ẢNH: MARVEL STUDIOS

Nam diễn viên The Hurt Locker cũng thẳng thắn đề cập đến những thay đổi mà anh muốn thấy trong quá trình tuyển dụng. Ngôi sao 42 tuổi cho biết kỳ vọng của bản thân đối với hãng phim là họ có thể tuyển những người tốt nhất vào những vị trí mà họ đang tìm kiếm. Quá trình tuyển dụng cần đề cao năng lực thực sự và bỏ qua các yếu tố về giới tính hay màu da.

Anthony Mackie sinh năm 1978, nam diễn viên bắt đầu đóng phim từ năm 24 tuổi và được biết đến nhiều nhất với vai Sam Wilson/Falcon trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Nhân vật trên lần đầu xuất hiện trong Captain America: The Winter Soldier (2014) rồi dần ghi dấu ấn nhờ các tác phẩm tiếp theo của vũ trụ siêu anh hùng đắt giá này: Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Cuối phim Avenger 4, nhân vật Captain America do Chris Evans thủ vai đã trao lại chiếc khiên huyền thoại cho Falcon, khiến fan kỳ vọng người hùng này sẽ là “Đội trưởng Mỹ” tiếp theo. Tháng 8 tới, nhân vật Falcon do Anthony Mackie thủ vai chính thức đổ bộ trên Disney+ với phim mới The Falcon and the Winter Soldier. Ngoài vai diễn đã làm nên tên tuổi, tài tử U.45 còn được biết qua các tác phẩm: Brother to Brother, She Hate Me, The Hurt Locker, Night Catches Us...