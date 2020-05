Chris Evans từng nhiều lần từ chối vai Captain America

Chia sẻ cho chuyên mục Awards Chatter của tạp chí The Hollywood Reporter mới đây, tài tử Chris Evans thừa nhận từng từ chối vai diễn đình đám Captain America/Steve Rogers. Nam diễn viên 39 tuổi tiết lộ tại thời điểm được Marvel ngỏ ý đóng Đội trưởng Mỹ, anh đang gặp rất nhiều áp lực từ các bộ phim trước đó. Mọi căng thẳng xuất phát từ Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) rồi sau đó ngôi sao 8X mắc chứng hoảng loạn khi quay Puncture hồi năm 2010.

Khoảng thời gian trước khi gia nhập vũ trụ siêu anh hùng của Marvel, Chris Evans từng áp lực vì các bộ phim của mình không thực sự gây được tiếng vang. Anh nói: “Dường như không có ai xem những bộ phim hay của tôi cả”. Chính điều đó khiến ngôi sao hành động này nghi ngờ về con đường diễn xuất của mình. Lúc này, Marvel đã xuất hiện và ngỏ ý muốn nam nghệ sĩ đảm nhiệm vai Captain America trong 9 bộ phim của hãng. Tuy nhiên, Chris Evans chẳng mấy hứng thú với hợp đồng đầy tiềm năng này thay vào đó còn cảm thấy áp lực hơn.

Nhìn lại chặng đường ngoạn mục, đầy thăng hoa của mình với vai Steve Rogers, Chris Evans cho biết quyết định đóng Đội trưởng Mỹ là một trong những quyết định tuyệt vời nhất mà anh từng đưa ra. “Đó là quyết định tốt nhất mà tôi từng đưa ra, tôi thực sự nợ Kevin Feige (chủ tịch Marvel Studios) vì đã luôn kiên trì và giúp tôi tránh khỏi việc mắc sai lầm nghiêm trọng này. Thật lòng mà nói, tất cả những thứ mà tôi đã sợ hãi chưa bao giờ thành hiện thực cả”, Chris Evans bộc bạch.

Chris Evans sinh năm 1981, anh nổi tiếng với nhiều tác phẩm như: Opposite Sex, Sunshine, Snowpiercer, Knives Out (Kẻ đâm lén)… Đặc biệt, sự nghiệp đóng phim của nam diễn viên điển trai gắn liền với vai Captain America/Steve Rogers trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngôi sao U.40 xuất hiện lần đầu bên tấm khiên huyền thoại trong Captain America: The First Avenger (2011) và chinh phục khán giả với hình mẫu một siêu anh hùng nam tính, chính trực, mạnh mẽ, đầy trượng nghĩa. Anh tiếp tục đảm nhiệm vai diễn nổi tiếng trong các tác phẩm tiếp theo: The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019).