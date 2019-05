Từ kẻ nghiện ngập, ‘Người sắt’ Robert Downey Jr. vươn lên thành tài tử triệu đô

“Người sắt” chính thức bước sang tuổi 11 kể từ khi ra mắt công chúng năm 2008. Thông tin trên gây bất ngờ khi hàng loạt người hâm mộ lan truyền một đoạn clip ngắn được đăng tải bởi nam diễn viên Avengers: Infinity War. Chưa đầy một ngày đăng tải, video trên đã đạt hơn 19 triệu lượt xem trên Instagram.

Theo đó, nội dung video ghi lại cảnh dàn diễn viên và đoàn làm phim Avengers: Hồi kết tạm nghỉ ngơi để tổ chức một bất ngờ nhỏ cho Iron Man. Từng người một trong dàn sao đình đám cùng hát mừng sinh nhật cho nhân vật khởi đầu Vũ trụ điện ảnh Marvel: Người sắt. Trong đó, nam diễn viên trong vai “Thần sấm Thor” Chris Hemsworth gây ấn tượng với màn nhảy “sexy dance” đầy hài hước.

Ảnh: Instagram nhân vật Cộng đồng mạng dậy sóng với clip hát mừng sinh nhật Iron Man của dàn sao Avengers

Nhân ngày đặc biệt của siêu anh hùng Marvel, nhiều người hâm mộ đầy háo hức tìm lại những hình ảnh đầy cảm xúc của “Người sắt” thuở mới bước chân vào nghề. Theo đó, nhiều khoảnh khắc của Robert Downey Jr. đã gây xúc động cho khán giả.

Mặc dù xuất hiện vô cùng hào nhoáng trên màn ảnh, nhưng thực tế, cuộc đời của Iron Man lại gặp nhiều va vấp. Nam diễn viên được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở New York (Mỹ), tuy nhiên, mẹ anh sớm lao vào rượu chè và chất kích thích, còn bố phải vật lộn với cơn nghiện ma túy. Cả tuổi thơ của "siêu anh hùng" hầu như gắn liền với các quán rượu, chất kích thích và sự bê tha của bố mẹ. Được biết, bố của Robert Downey đã cho phép anh thử cần sa khi chỉ mới 6 tuổi. Nam diễn viên trong vai tỉ phú cao ngạo Tony Stark cho biết: “Bố tôi đã cho phép tôi làm thế, gần như đó là cách duy nhất thể hiện tình cảm của ông ấy với con trai mình”.

Ảnh: Pinterest Robert Downey Jr. thời còn bé

Khi còn là một thiếu niên, Robert Downey Jr. bắt đầu tham dự Trung tâm đào tạo nghệ thuật biểu diễn Stagedoor Manor ngay sau cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ. Không lâu sau, anh tìm được cơ hội phụ việc trong chương trình tạp kỹ hài kịch Saturday Night Live lúc 20 tuổi.

Ảnh: Pinterest Iron Man gây mê mẩn phái đẹp thời trai trẻ

Theo thời gian, ngôi sao màn bạc sinh năm 1965 tìm được cơ hội góp vai trong những tác phẩm kinh điển của thập niên 80 như: Weird Science, Back to School và The Pick-Up Artist. Thông qua các vai diễn trên, tài tử tiếp tục nhận sự tin tưởng từ các đạo diễn khi lần lượt góp mặt trong: Less Than Zero, Air America và Soapdish. Thời điểm đó, anh được công chúng chú ý bởi vẻ đẹp nam tính. Tuy nhiên, tên tuổi của Robert Downey Jr. chỉ được biết đến rộng rãi khi xuất hiện trong vai diễn Charlie Chaplin với đề cử giải Oscar.

Ảnh: Pinterest Nam diễn viên gây ấn tượng với vai diễn Charlie Chaplin

Ngoài các vai diễn, tài tử điển trai còn gây sốt người hâm mộ khi công khai hẹn hò với nữ diễn viên Sarah Jessica Parker. Tuy nhiên, mối tình lãng mạn này chỉ kéo dài 8 năm. Sau nhiều ồn ào xoay quanh sự việc, Robert Downey Jr. thú nhận về sự thất bại trong mối quan hệ với bạn gái: “Tôi thích uống rượu, và gặp vấn đề về ma túy. Điều đó ngày càng tạo nên khoảng cách giữa tôi với Sarah Jessica. Cô ấy đã mang lại rất nhiều thứ cho cuộc sống của tôi. Nhưng tiếc rằng, đã đến lúc hiểu ra cả hai không thể đi chung đường”.

Ảnh: Twitter “Người sắt” từng gây bất ngờ khi chia tay cô đào nóng bỏng của Sex and The city sau 8 năm bên nhau

Năm 1992, nam diễn viên gốc Do Thái kết hôn với ca sĩ Deborah Falconer. Hai năm sau, họ đón con trai đầu lòng. Tuy nhiên, từ 1996-2001, Robert Downey Jr. vướng phải nhiều vụ lùm xùm liên quan đến chất cấm. Theo đó, ngôi sao trẻ bị cảnh sát nhiều lần phát hiện sở hữu cần sa, ma túy, và vũ khí nguy hiểm. Thậm chí, anh còn nhiều lần ngồi tù tại Los Angeles (California, Mỹ) vì tội danh trên. Con đường tù tội đã lần lượt cướp đi ánh hào quang lẫn cuộc hôn nhân vào năm 2004 của nam nghệ sĩ “lắm tài nhiều tật”.

Ảnh: Twitter Nam tài tử gốc Do Thái từng nhiều lần ngồi tù vì sử dụng chất cấm

Tuy nhiên, điều bất ngờ sau khi ra tù là nam diễn viên 54 tuổi đã được công chúng đón nhận một cách bao dung. Sau nhiều va vấp, mỹ nam xứ cờ hoa trở lại táo bạo trong 2 bộ phim: Kiss Kiss Bang Bang và Goodnight and Good Luck. Khi sự nghiệp bắt đầu khôi phục, Robert Downey Jr. cũng tìm thấy tình yêu. Nam diễn viên đã gặp nhà sản xuất Susan Levin trên phim trường Gothika. Sau đó, vào đêm trước sinh nhật thứ 30 của cô, chàng trai đa tài đã chính thức cầu hôn. Sau đó, cặp đôi kết hôn trong một nghi lễ của người Do Thái và hiện có hai con là Exton (7 tuổi) và Avri (5 tuổi).

Ảnh: Twitter Gia đình hạnh phúc của Iron Man sau bao sóng gió

Sự nghiệp của nam diễn viên đi đến đỉnh cao khi kết hợp với hãng Marvel Studios cho ra đời Iron Man. Được biết, Robert Downey có được vai diễn huyền thoại này là nhờ sự đấu tranh của giám đốc Jon Favreau với hãng. Chia sẻ với báo giới, ông cho biết: “Không ai phù hợp hơn Robert Downey Jr. khi vào vai Người sắt. Sự phản đối là vô hiệu bởi vì tôi biết chắc chắn anh ta sẽ tạo nên một tượng đài mới của điện ảnh”. Để hóa thân thành một siêu anh hùng, ngôi sao Kiss Kiss Bang Bang đã phải trở lại phòng gym cũng như tập luyện võ thuật.

Ảnh: Twitter Nam diễn viên lần đầu ra mắt công chúng với vai Iron Man

Theo thời gian, với sự đầu tư và phát triển của hãng Marvel, vũ trụ siêu anh hùng dần hình thành và sản sinh hàng loạt các nhân vật mới. Tuy nhiên, có một sự thật không thể phủ nhận chính là công lao của Robert Downey Jr.. Dù biệt đội Avengers có mở rộng đến đâu, Robert Downey Jr. với vai diễn Tony Stark của mình đã trở thành một huyền thoại sống trong lịch sử điện ảnh của Marvel. Thực tế thì ở thời điểm khi mà Robert Downey Jr. được lựa chọn, nhiều người đã cho rằng Marvel chơi một canh bạc quá rủi ro khi trao bộ phim đầu tiên trong vũ trụ điện ảnh của mình cho một diễn viên... "nát bét" theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen như Robert Downey Jr. Sau gần 10 năm nhập vai, nam diễn viên đã “bỏ túi” nhiều tác phẩm để đời như: Iron Man 2, Iron Man 3, The Avengers , Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War.

Theo The Hollywood Reporter, nam diễn viên đã kiếm được 75 triệu USD từ bộ phim Avengers: Infinity War. Số thù lao mà "Iron Man" nhận được dựa trên cam kết trong hợp đồng với Kevin Feige, “ông chủ” của Marvel. Được biết, mức cát-sê dựa trên tỉ lệ phần trăm doanh thu phòng vé. Cùng nguồn tin trên, tờ The Hollywood Reporter cho biết nam diễn viên 54 tuổi từng nhận 5 triệu USD mỗi ngày khi tham gia diễn xuất trong Spider-Man: Homecoming năm 2017. Được biết, quá trình ghi hình chỉ diễn ra trong 3 ngày ngắn ngủi. Hiện chưa có thông tin chi tiết về mức lương của nam tài tử trong bộ phim thứ 22 của nhà Marvel. Tuy nhiên, nếu theo thỏa thuận tương tự trước đó, số tiền mà Robert Downey Jr. nhận được có thể lên đến con số khổng lồ.

Không chỉ về mặt tiền bạc, chính “Người sắt” là vai diễn ghi dấu ấn và vực dậy cuộc đời của nam tài tử Robert Downey Jr. sau nhiều sự kiện ồn ào như ngồi tù vì tàng trữ chất cấm, khỏa thân lái xe… Nhưng dù sao đi nữa, bỏ qua những câu chuyện lùm xùm quanh đời sống, nam tài tử trong vai Tony Stark đã trở thành một phần ký ức tuyệt đẹp trong lòng người hâm mộ Marvel.