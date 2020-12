Chris Pine: Từ chàng trai bị bắt nạt đến người tình màn ảnh của Wonder Woman

Ngoài ra, Chris Pine cũng sở hữu chất giọng trầm ấm. Anh được hãng phim DreamWorks mời lồng tiếng trong bộ phim hoạt hình Rise of the Guardians trong vai Jack Frost hay trở thành giọng nói cho nhân vật Spider-Man trong Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018). Dù chưa có được vai diễn để đời nhưng Chris Pine vẫn luôn được nhắc đến bên cạnh bộ tứ Chris của Hollywood, bên cạnh Chris Pratt, Chris Hemsworth và Chris Evans

ẢNH: PINTEREST