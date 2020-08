'Cô đào hạng C' khiến hai lãnh đạo cấp cao Hollywood bị sa thải

Charlotte Kirk sinh năm 1992 tại nước Anh. Tuy nhiên, cô lại mang quốc tịch Úc và sinh sống ở Mỹ. Dù chỉ tham gia vai phụ trong hai phim bao gồm How to be single (2016) và Ocean’s 8 (2018), Charlotte Kirk lại được biết đến nhiều hơn với những scandal ngoại tình. Ron Meyer và mỹ nhân nóng bỏng gặp nhau vào năm 2011 trong buổi ra mắt phim ở London, khi ấy Charlotte Kirk chỉ mới 19 tuổi và nhà lãnh đạo NBCUniversal đã 66 tuổi. Một năm sau lần đầu gặp nhau, họ đã ngoại tình sau lưng vợ Ron Meyer. Mối quan hệ này kéo dài 2 tuần và kết thúc. Dù vậy, Charlotte Kirk vẫn thường xuyên gọi điện cho nhân tình cũ để xin lời khuyên về việc diễn xuất. Theo Los Angeles Times, Ron Meyer đã đồng ý trả cho Kirk 2 triệu USD chia làm bốn lần và đổi lại, cô đã ký một thỏa thuận không tiết lộ những gì đã xảy ra. Ba nguồn tin cho biết ít nhất 500.000 USD đã được chuyển vào tài khoản của mỹ nhân nóng bỏng này.

Để "sống sót" trong giới giải trí Hollywood vốn đầy rẫy các gương mặt mới triển vọng, Charlotte Kirk đã cặp kè với tỉ phú James Packer và từ đó mở rộng mối quan hệ, làm thân với nhà sản xuất Brett Ratner. Tháng 9.2013, James Packer giới thiệu Kirk cho Kevin Tsujihara - Giám đốc điều hành Warner Bros.. Mối quan hệ này được cho là "đổi tình lấy vai", kéo dài từ 2013 - 2014. Mọi chuyện vỡ lở khi loạt tin nhắn của cặp đôi bị tờ The Hollywood Reporter phát hiện và công khai năm 2018. Chính vì scandal này mà Kevin Tsujihara phải từ chức vào năm 2019. Trong những đoạn hội thoại trao đổi giữa Charlotte Kirk với các nhà lãnh đạo cấp cao Hollywood, có thể thấy rằng nữ diễn viên gốc Anh này rất tham vọng khi liên tục gây sức ép lên Ron Meyer, Kevin Tsujihara hay thậm chí là Brett Ratner để được xuất hiện trong những phim "bom tấn" như Hellboy nhưng không thành công.

Sau loạt scandal của Charlotte Kirk , công chúng gọi cô là "diễn viên hạng C" và dành cho mỹ nhân nóng bỏng này những lời chỉ trích thậm tệ. Hiện tại, Charlotte Kirk đang chung sống với Neil Marshall - đạo diễn từng tham gia thực hiện The descent, Game of thrones ở Mỹ. Cặp sao cùng chung tay thành lập công ty Scarlett Productions và mới hoàn thành xong dự án phim đầu tiên - The reckoning. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên do Charlotte Kirk viết kịch bản, diễn xuất và điều hành. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , The reckoning vẫn chưa tìm được nhà phát hành và sự kiện công chiếu ở Liên hoan phim Quốc tế Fantasia lần thứ 24 cũng bị dời lại.