Hollywood làm phim giữa đại dịch: 'Tiền không phải vấn đề, an toàn mới quan trọng'

Mới đây, đạo diễn Kurt Wimmer vừa thông báo hoàn thành Children Of The Corn trong thời kỳ cách ly. Children Of The Corn là bản reboot từ bộ phim 1984 chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông hoàng kinh dị Stephen King. Phim bước vào giai đoạn sản xuất đầu tháng 3 tại New South Wales (Úc). Khi đại dịch lên đến đỉnh điểm, nhà sản xuất Lucas Foster đã tham khảo ý kiến của cơ quan địa phương Screen NSW và quyết định tiếp tục việc quay phim. Trong quá trình thực hiện, đoàn phim hợp tác cùng Safe Work NSW và chuyên gia sức khỏe Jon Heaney.

Đoàn làm phim Children Of The Corn đồng lòng vượt khó Ảnh: Chụp màn hình Deadline

Bộ phim kinh dị lấy đề tài Thế chiến thứ hai Warhunt cũng đã quay xong ở Latvia . Warhunt bấm máy từ giữa tháng 3, vài ngày trước khi Latvia tiến hành đóng cửa biên giới, trong lúc cả châu Âu đang điêu đứng vì đại dịch. Nhưng nhà sản xuất Yu-Fai Suen khẳng định đã được sự cho phép của chính quyền Latvia để tiếp tục làm phim, đảm bảo mỗi diễn viên đều có bộ trang điểm riêng...

Một ví dụ khác là phim truyền hình Harvest of the Heart khởi quay vào hôm 27.5 tại Oklahoma (Mỹ) sau khi có sự cho phép của SAG-AFTRA (tạm dịch: Hiệp hội Diễn viên Màn hình - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Hoa Kỳ). Để được "bật đèn xanh", nhà sản xuất Danny Roth phải trình bày trước Hiệp hội các biện pháp giãn cách trên trường quay, cách bảo quản dụng cụ và chỉ định ai đảm nhiệm việc giám sát y tế. Các thành viên phải ký giấy cam kết không đến nơi nào khác ngoài trường quay. Phần lớn cảnh trong phim được quay ở ngoài trời, giữa không gian thông thoáng nên tránh được tình trạng mọi người phải đứng chen chúc nhau.

Dù là phim tình cảm nhưng Harvest of the Heart chỉ có một cảnh hôn ở cuối phim và không có nhiều cảnh thân mật. Danny Roth còn cắt cả cảnh bắt tay giữa các nhân vật. Theo The Sun, trong tài liệu gồm 22 trang của Hiệp hội biên tập phim có ghi rằng những cảnh nóng nên “được viết lại, xóa bỏ hoặc dùng công nghệ CGI” thay thế. Điều đó cũng dễ hiểu trong bối cảnh đại dịch, các diễn viên nên hạn chế các cảnh thân mật hết sức có thể.

Sau đó, Roth tập hợp một đoàn gồm 22 người, dàn diễn viên chỉ có 14 người - số lượng khá hạn chế dù với một bộ phim kinh phí thấp. Thời gian quay phim chỉ vỏn vẹn trong vòng 16 ngày, thực tế thường mất tối thiểu 20-30 ngày, còn những dự án lớn hơn bắt buộc phải diễn ra trong vài tháng. Danny Roth cho biết: "Nếu là một bộ phim 10 triệu USD với 85 hay 90 nhân viên, tôi chẳng biết làm sao hoàn thành những bộ phim đó khi không có nhiều thời gian và tiền bạc". Được biết, Harvest of the Heart có kinh phí dưới 1 triệu USD.

Nhà sản xuất kiêm đạo diễn Danny Roth cho thấy phim kinh phí thấp hoàn toàn có thể được quay một cách an toàn trong mùa dịch Ảnh: Twitter

Không khó nhận ra những bộ phim kể trên đều là phim độc lập , kinh phí thấp với số lượng nhân sự tương đối hạn chế và địa điểm quay ngoài trời, giúp cho đoàn làm phim có thể xoay sở bất cứ khi nào diễn ra tình huống xấu nhất. Nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, đoàn làm phim vẫn phải cam kết tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, thường xuyên sát khuẩn dụng cụ và giữ khoảng cách với người xung quanh. Giám sát viên y tế cũng sẽ có mặt ở trường quay để đảm bảo các thành viên đều nghiêm túc thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề khiến dư luận băn khoăn: nếu không kể Harvest of the Heart có lợi thế là phim truyền hình, thì những phim điện ảnh như Children Of The Corn hay Warhunt sẽ tìm đường đến với rạp chiếu bằng cách nào? Bởi các rạp phim hiện tại vẫn chưa được phép hoạt động. Thế nên dù đã ở trong giai đoạn hậu sản xuất, những bộ phim trên vẫn chưa ấn định ngày ra mắt. Và câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp cũng được đặt ra: Liệu có đáng mạo hiểm tính mạng của cả đoàn chỉ để kịp lịch trình quay? Nhưng ở một góc độ khác, ta có thể hiểu cho họ vì công việc làm phim là kế sinh nhai của rất nhiều người hành nghề tự do, như thợ trang điểm, kỹ thuật viên... Vậy nên họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục hoạt động ngay cả khi có lệnh phong tỏa.

Jurassic World rục rịch bấm máy trở lại Ảnh: chụp màn hình Twitter của đạo diễn Jurassic World: Dominion

Dẫu vậy, mọi thứ không hề dễ dàng nếu áp dụng vào trường hợp những "bom tấn" hoành tráng của các studio lớn. Rất khó để theo dõi mọi hoạt động của cả đoàn làm phim với lực lượng lên đến trăm người, chưa kể việc quay những cảnh sử dụng CGI đôi khi giới hạn trong một không gian nhỏ hẹp. Chính vì thế mà mãi đến gần đây, ê-kíp của Jurassic World: Dominion mới thông báo kế hoạch bấm máy trở lại vào ngày 6.7 sắp tới. Universal dự kiến sẽ chi khoảng 5 triệu USD để thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bao gồm việc thiết lập đội ngũ y tế riêng, mở các trạm khử trùng và kiểm tra thân nhiệt, tổ chức khóa nâng cao nhận thức về Covid-19 cho các nhân viên.

Đại diện hãng phim trả lời phỏng vấn với Deadline: "Tiền không phải vấn đề, an toàn mới quan trọng". Điện ảnh là nỗ lực của cả một tập thể, và việc phòng dịch Covid-19 cũng không ngoại lệ. Hãy đợi xem các nhà làm phim Hollywood sẽ ứng phó với đại dịch thế nào trong thời gian sắp tới.