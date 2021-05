'Cô gái đến từ hư vô 2': Bạo lực, điên cuồng hơn

Xét trên phạm vi đối tượng khán giả mà Girl from Nowhere nhắm tới (thanh thiếu niên) và thể loại ( kinh dị tâm lý), chất lượng chung của phim chỉ dừng ở mức ổn, không dở nhưng cũng chẳng đến mức xuất sắc. Cách phim gỡ rối, xử lý vấn đề còn khá non tay. Có lẽ do mỗi tập được một đạo diễn khác nhau chỉ đạo nên khó tránh khỏi tình trạng chất lượng phim không đồng đều. Dẫu vậy, có một điểm chung là các nhân vật thường xuyên tìm đến những phương pháp cực đoan nhất như... giết người để giải quyết xung đột. Mà một khi những cảnh máu me gây sốc như vậy diễn ra quá nhiều, quá thừa thãi, phim sẽ trở nên thiếu điểm nhấn và người xem dễ rơi vào trạng thái "chai sạn" cảm xúc. Trailer Girl From Nowhere Season 2 Nữ quỷ Nanno thường xuyên tự đưa mình vào thế khó, dẫn đến nhiều tình huống khiến cô bị làm nhục, bị đánh đập, hành hạ để rồi lại hồi sinh như chưa có gì xảy ra. Ta có thể hiểu biên kịch đang muốn lên án sự tàn độc của con người, "nhân chi sơ tính bổn ác", nhưng lại rơi vào cái bẫy lạm dụng bạo lực quá đà thay vì sử dụng yếu tố này một cách tiết chế, đúng trọng tâm. Chẳng hạn, màn giết chóc trong tập 8 - tập cuối của cả phần 2 - không những thất bại trong việc đẩy cao trào lên đến đỉnh điểm mà lý do khiến hai nhân vật phải đâm chém nhau cũng vô cùng phi lý, khiến đoạn kết phim khá hẫng về mặt cảm xúc, chủ yếu đóng vai trò tạo tiền đề cho phần 3. Girl from Nowhere thường bị so sánh với loạt truyện Tomie của Junji Ito sau khi nhà sản xuất phim thừa nhận lấy cảm hứng tạo ra Nanno từ nhân vật Tomie. Thế nhưng, theo thiển ý của người viết, Girl from Nowhere có hướng đi giống Jigoku Shoujo hơn. Cả hai tác phẩm đều có cấu trúc tập hợp nhiều câu chuyện ngắn và nhân vật chính là một thế lực bí ẩn tạo cơ hội cho con người bộc lộ những phẫn uất của mình.

Nhân vật Tomie trong phim chuyển thể từ truyện của Junji Ito Ảnh chụp màn hình Asian Wiki

Việc so sánh Girl from Nowhere với Tomie khiến loạt phim chịu nhiều bất công không đáng có. Đầu tiên, Nanno không phải một thực thể tà ác, rùng rợn như Tomie, mà chỉ là tấm gương giúp con người soi chiếu chính mình. Cách Nanno đối xử với một người tùy thuộc vào bản chất của họ tốt hay xấu. Trong khi đó, Tomie gieo rắc sự hỗn loạn và nỗi sợ khắp nơi, bất chấp đối tượng là ai. Điều đó đúng với tinh thần truyện kinh dị "grotesque" (gớm ghiếc, kỳ quái) của Junji Ito, còn thông điệp chỉ là thứ theo sau câu chuyện của ông.

Mặt khác, ngay từ phần 1 ta đã thấy Girl from Nowhere có tham vọng rất lớn trong việc phản ánh, phê phán các vấn đề xã hội, cũng như gửi gắm thông điệp nhân văn đằng sau những câu chuyện tưởng chừng tăm tối. Do đó, Nanno chỉ có thể điên cuồng một cách vừa phải, trong khuôn khổ và vẫn giữ lại tính người. Đó là điểm khác nhau lớn nhất giữa hai nhân vật, hai tác phẩm.

Dẫu còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, Girl from Nowhere 2 cũng đã truyền tải được những điều bộ phim muốn hướng tới. Diễn xuất của nữ diễn viên chính Chicha Amatayakul vẫn vô cùng thu hút. Đôi mắt to tinh anh, nụ cười nửa miệng ranh mãnh của cô dễ dàng cuốn người xem vào diễn biến bộ phim. Nếu đã yêu thích phần 1 của loạt phim, chắc chắn người xem không thể bỏ qua phần phim này.