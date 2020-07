Có gì đặc biệt trong album “đánh úp” của Taylor Swift

Album folklore của Taylor Swift đang nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn và thậm chí còn được đánh giá là album xuất sắc nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay. Điểm số trung bình mà người dùng Metacritics chấm cho folklore đạt 95/100. Hàng loạt các đầu báo lớn như The Daily Telegraph, The Guardian, The Sydney Morning Herald đều cho folklore điểm tuyệt đối trong khi The Independent, NME và The Times không tiếc lời khen ngợi đây là một album đầy tính nghệ thuật . Hàng loạt các ca khúc thuộc album đang chễm chệ trên vị trí hàng đầu của những bảng xếp hạng âm nhạc iTunes, Apple Music, Spotify...

Với lần “đánh úp” bất ngờ này, Taylor Swift lại một lần nữa chứng tỏ cô có thừa năng lực để chinh phục trái tim của giới hàn lâm lẫn số đông khán thính giả. Vì bất ngờ được “trình làng” sau chưa đầy 24 giờ kể từ thông báo đầu tiên, folklore không hề tạo nên “cơn bão truyền thông” như những sản phẩm trước. Không có bất kỳ hình ảnh concept nào được hé lộ trước, không có bất kỳ một “scandal” hay câu chuyện cá nhân nào được đem vào. Vậy album phòng thu thứ 8 này của Taylor Swift có gì đặc biệt để khiến cho giới mộ điệu âm nhạc phải say mê trong khoảng thời gian cực ngắn?

Album lần này của Taylor Swift tuy được gắn mác thể loại chính là Alternative nhưng lại mang đậm âm hưởng của nhạc dân gian (folk music). Tất cả các ca khúc đều có giai điệu nhẹ nhàng, được xây dựng trên nền acoustic guitar mộc mạc hoặc piano đầy tình cảm. Theo tờ BBC, folklore là “album mang hơi hướng indie của Swift” với một bầu không khí u sầu nhưng không kém phần “hòa hợp hoàn hảo với thời đại”. Trong khi đó, tạp chí Billboard của Mỹ đánh giá rằng album mới của nữ ca sĩ đã một lần nữa cho thấy “chiều sâu và độ rộng trong sự tinh xảo của cô ở khía cạnh nghệ thuật”. Chọn Folk làm chất liệu chính để thể hiện nhưng album của Taylor vẫn được đánh giá cao bởi sự sáng tạo đột phá trong việc hòa âm, phối khí.

Thành công này phải nhắc đến sự hỗ trợ của Aaron Dessner, đồng sáng tác và nhà sản xuất album của Taylor Swift. Sát cánh bên cạnh nữ ca sĩ lần này còn có người cộng sự lâu năm Jack Antonoff. Để thể hiện trọn vẹn nét đặc sắc của thể loại Folk music, Taylor Swift còn song ca cùng nhạc sĩ Justin Vernon trong ca khúc Exile. Anh là thành viên của nhóm nhạc Folk Bon Iver từng giành giải Grammy và là bậc thầy của thể loại này.

Ngay từ những hình ảnh “nhá hàng” đầu tiên được tung ra, Taylor Swift đã cho thấy đây là một album tràn đầy chất thơ. Những dòng chia sẻ của cô về album có độ dài gấp đôi bình thường và liên tục sử dụng những từ ngữ bay bổng. Các ca khúc trong album mới của Taylor Swift cũng được đề tựa cực kỳ súc tích với những từ ngữ trang trọng, đầy tính khơi gợi như “Exile”, “Mirrorball”, “Illicit affairs” hay “My tears richochet”. Trong phần đề từ cho album, chính bản thân Taylor Swift cũng thừa nhận đây sẽ là những câu chuyện đan xen giữa thực tại và cổ tích, “một lằn ranh mờ” giữa sự thật và tiểu thuyết. Thần thoại, tâm linh, truyền thuyết cũng sẽ được vận dụng để làm nên ý tưởng cho các bài hát.

Không chỉ ở nội dung mà phương thức phát hành của album folklore cũng làm cho mọi người phải trầm trồ. Theo như chính Taylor Swift chia sẻ, cô sẽ cho “trình làng” đến 8 phiên bản bìa cho album CD lẫn album đĩa than kèm theo 1 bản với định dạng băng cassette. Mỗi phiên bản sẽ có ảnh bìa riêng, các bức ảnh, postcard, photocard riêng. Ngoài ra, ở phiên bản cao cấp (deluxe) của folklore, người hâm mộ sẽ được thưởng thức thêm một track mang tên The Lakes.

Từ bỏ lớp make-up đậm đà, những bộ trang phục sexy, những bài tính truyền thông được lên kế hoạch chi tiết, folklore mang đến một hình ảnh đầy chân chất của Taylor Swift. Fan hâm mộ của Taylor Swift dường như có dịp gặp lại hình ảnh của cô bé 17 tuổi ôm đàn hát nhạc đồng quê năm nào, nhưng ở một phiên bản hoàn hảo hơn. Taylor Swift thong dong và an nhiên trong từng hơi thở, từng câu hát bởi cô không còn gì phải đôi co hay chứng minh với bất kỳ ai về thực lực của mình. Như chính Taylor đã chia sẻ: “Trong khoảng thời gian cách ly, trí tưởng tượng của tôi trở nên hoang dại và các bài hát cứ tuôn ra trong tiềm thức. Cầm bút lên để sáng tác là một con đường để tôi có thể thoát ra khỏi thực tại, đến với những điều thần tiên, nhìn lại quá khứ và những kỷ niệm”.

Tờ The Rolling Stones đánh giá “Taylor Swift chưa bao giờ an nhiên và tự tin như lúc này, cô ấy không cần phải lo chạy đua để chiến thắng bất kỳ ai nữa”. Nếu Lover là album cuối cùng ở những năm tuổi 20 của Taylor Swift thì folklore chính là dấu son mở đầu cho tuổi 30 của nữ ca sĩ. Ngay chính trong MV Cardigan mới ra mắt, Taylor Swift đã mang đến một phiên bản dung dị nhất của chính bản thân mình. Một Taylor Swift tinh khôi trong chiếc đầm trắng, đi chân trần chơi nhạc bên cạnh chiếc đàn piano. Nữ ca sĩ cười nhẹ nhõm khi hát câu “When you are young, they assume you know nothing” (Khi bạn còn trẻ, họ cho rằng bạn chẳng biết gì cả). Và ở tuổi 30 với sự thành công của folklore, Taylor Swift đã khẳng định cho cả thế giới biết rằng cô biết đủ nhiều để tiếp tục giữ vững đẳng cấp của một ngôi sao âm nhạc.