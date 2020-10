Có gì trong 'Bạn trai tôi là hồ ly', phim Hàn gây sốt nửa cuối 2020

Sau hàng loạt bộ phim như: Nine Tailed Fox của Kim Tae Hee , Tale of the Fox's Child của Han Jung Eun, My Friend is A Gumiho (Bạn gái tôi là hồ ly) do Shin Min Ah đóng chính… hình tượng hồ ly lại lần nữa xuất hiện trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn với “siêu phẩm” mang tên Bạn trai tôi là hồ ly sắp được tvN trình làng. Tuy nhiên, thay vì xoáy sâu vào câu chuyện của các nữ hồ ly như những tác phẩm cũ, phim mới lại lấy nhân vật nam hồ ly làm trung tâm với nội dung được biến tấu, sáng tạo theo cách mới lạ, hấp dẫn hơn. Tác phẩm thuộc thể loại hành động giả tưởng kết hợp yếu tố lãng mạn, kỳ ảo với bối cảnh hiện đại. Truyền thông xứ kim chi cũng như “mọt phim” Hàn nhận định đây là phim truyền hình đáng xem nhất cuối năm 2020. Vậy có gì trong Bạn trai tôi là hồ ly mà khiến phim được ngóng đợi và kỳ vọng cao đến vậy?