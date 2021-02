Con gái Cát Tường: Tôi về nước không phải để chơi mà lo chuyện tương lai

Gần đây, con gái Cát Tường gây chú ý khi thành lập kênh YouTube, khoe cuộc sống đời thường cùng mẹ. Trong video giao lưu với khán giả, Na Uy Tường An cũng chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị khi về nước cách ly.

Cụ thể, chia sẻ lý do vì sao được về nước giữa tình hình dịch bệnh phức tạp, Tường An tiết lộ: “Tôi đi học bên Úc được 4 năm rồi, mỗi năm mỗi về thăm nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên xa gia đình trong thời gian rất dài vì dịch bệnh. 4 năm qua hiếm khi tôi ăn tết ở Việt Nam, nhưng may mắn thay, nhờ có chuyến bay giải cứu của chính phủ nên tôi xin về thành công”.

Đồng thời, con gái MC Bạn muốn hẹn hò cũng hé lộ về cuộc sống 14 ngày trong khu cách ly. “Cách ly ở Bạc Liêu thì cũng giống như nhiều chỗ khác, người ta xét nghiệm, đo nhiệt độ 2 lần/ngày… Đồ ăn đều được phát mỗi ngày 3 buổi, khuyến khích người dân ăn đúng giờ. Đồ ăn ở đây rất ngon…”, Tường An nói.

Tường An lập kênh YouTube mới, chia sẻ về cuộc sống đời thường khiến dân mạng thích thú Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cô cũng cho biết không gian sinh hoạt trong khu cách ly rất thoải mái và sạch sẽ. Mọi vật dụng, cơ sở vật chất đều được trang bị đầy đủ. Con gái diễn viên Cát Tường bày tỏ biết ơn khi được các cán bộ y tế quan tâm, hỗ trợ suốt quá trình lưu trú tại đây.

Chưa dừng lại ở đó, Na Uy Tường An cũng giải đáp thắc mắc của khán giả về kế hoạch sắp tới khi ở lại quê nhà. Cô chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi về Việt Nam sẽ làm gì, có học tiếp nữa hay không. Tôi sẽ vẫn học tiếp theo hình thức trực tuyến hoặc bảo lưu lại kết quả học tập. Nếu sau một năm, mọi thứ ổn định, tôi sẽ trở lại Úc. Tôi hiện vẫn đang suy nghĩ về điều này. Hiện tại, tôi đang trong thời gian nghỉ nên tôi chưa có câu trả lời chắc chắn”.

Na Uy Tường An sum họp cùng mẹ và ông ngoại khi về nước Ảnh: FBNV

“Về Việt Nam, tôi không phải để chơi. Tự dưng giành một suất về nước chỉ để chơi thì không phải. Tôi về nước để có những công việc mình cần phải giải quyết. Tôi cũng trau dồi thêm kiến thức. Về Việt Nam không chỉ được gần gũi với gia đình, mà còn lo cho những dự định tương lai. Mong mọi người đón xem vào những video sắp tới của tôi”, con gái Cát Tường nói thêm.

Sau khi đăng tải, vlog của Tường An nhận về phản hồi tích cực của khán giả. Nhiều người dành lời khen ngợi về sắc vóc của cô bé. Một người dùng chia sẻ: “Có gen làm nghề truyền thông, em gái rất giỏi”. Một cư dân mạng bày tỏ: “Na Uy nói năng lưu loát giống mẹ Cát Tường nha”. Một chủ khoản nhận xét: “Cố lên nhé, có tiến bộ đấy”…