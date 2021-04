Con gái Michael Jackson đóng phim kinh dị

Theo TMZ, con gái 23 tuổi của “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson sẽ xuất hiện trong ít nhất 1 tập của American horror story 10. Sau thời gian dài đình trệ sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , American horror story phần mới nhất được khởi động. Nhà sản xuất Ryan Murphy cho biết phần phim sẽ bao gồm 2 tuyến truyện khác nhau và mang tên American Horror Story: Double Feature. Paris Jackson được cho là sẽ xuất hiện trong câu chuyện thứ hai.

Lần này, Paris Jackson sẽ được cộng tác với nhiều ngôi sao như: Sarah Paulson, Katy Bates và Macaulay Culkin. Hiện tại, phía hãng phim FX vẫn chưa công bố toàn bộ dàn diễn viên cũng như vai trò cụ thể của Paris Jackson trong phim. Dù vậy, công chúng cũng đang rất kỳ vọng Paris Jackson thông qua việc tham gia American horror story sẽ tìm lại được cảm hứng với việc diễn xuất.

Phần 10 American horror story chính thức tái khởi động sau thời gian trì hoãn vì dịch ẢNH: FX

Ở tuổi 23, ái nữ nhà Jackson đã sở hữu gần chục vai diễn nhưng không để lại mấy ấn tượng. Paris Jackson từng gây tranh cãi với vai diễn Đức Chúa trong bộ phim Habit của đạo diễn Janell Shirtcliff. Vai diễn lớn nhất của cô là chuyên gia truyền thông xã hội Rachel Wells trong phim truyền hình Star (2017). Năm 2019, Paris Jackson đóng vai khách mời trong phim truyền hình Scream. Trong năm nay ngoài American horror story, nữ diễn viên sẽ góp mặt trong phim truyền hình Sex appeal do hãng Hulu sản xuất.

Paris Jackson đóng vai phụ trong phim Scream ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

American horror story là một cơ hội rất lý tưởng cho tài năng của Paris Jackson được tỏa sáng. Ra mắt hồi năm 2011, American horror story đã trở thành một hiện tượng mới của dòng phim kinh dị khi đạt chỉ số rating cao ngất ngưởng và nhận được vô số lời khen ngợi từ giới phê bình. Tập mở màn của American horror story thu hút 3,2 triệu lượt xem với điểm rating trung bình 1.6 trong thị phần khán giả từ 18-49 tuổi. Đây là con số tốt nhất kênh FX từng thu được cho tập mở màn của một bộ phim. Đi qua 9 mùa, loạt phim thu về 28 đề cử Emmy va 9 đề cử giải Quả cầu vàng.

Paris Jackson và bạn trai cũ Gabriel Glen ẢNH: GETTY

Phim ảnh từ trước đến nay có thể xem như “sân sau” của Paris Jackson. Người đẹp sinh năm 1998 tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp người mẫu và ca hát. Khác với niềm đam mê dành cho nhạc pop của cha mình, Paris Jackson đi theo dòng nhạc dân gian. Người đẹp từng là thành viên nhóm nhạc The Soundflowers cùng bạn trai cũ Gabriel Glenn. Hai người dự kiến ra mắt album chung đầu tay trong năm 2020 nhưng lại “đường ai nấy đi”. Ngày 30.10.2020, Paris Jackson cho “trình làng” đĩa đơn solo đầu tiên mang tên Let Down, có nội dung xoay quanh nỗi đau của cô sau khi chia tay. Trong 3 người con của Michael Jackson, Paris Jackson là người duy nhất nối gót nghiệp ca hát của cha.