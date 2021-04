'Con lắc tà thuật': Phim kinh dị lên án nạn bắt nạt học đường

Thôi miên là đề tài không hề xa lạ đối với người hâm mộ dòng phim kinh dị. Get Out (2017) của đạo diễn Jordan Peele cũng sử dụng thủ thuật thôi miên để "giam cầm" nhân vật trong nhà ngục tâm trí, khắc họa nỗi sợ sâu thẳm của người da màu trong một xã hội kỳ thị sắc tộc.

Nếu biết cách khai thác, thôi miên hoàn toàn có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ cho những phim kinh dị nặng chất tâm lý, muốn truyền tải điều gì đó sâu sắc hơn câu chuyện con người đối mặt với thế lực siêu nhiên thường thấy trên màn ảnh.

The Hypnosis (tựa Việt: Con lắc tà thuật) dường như cũng hướng đến mục đích như vậy khi dùng thuật thôi miên như một cánh cổng đưa nhân vật vào vùng sâu tâm thức, một phương pháp nhớ lại những gì đã quên, buộc họ phải đối mặt với quá khứ và tội lỗi mà mình gây ra.

The Hypnosis dùng thôi miên như cánh cổng tìm vào vô thức của nhân vật Ảnh: Galaxy

The Hypnosis xoay quanh sinh viên ngành tiếng Anh Do Hyun (David Lee) cùng nhóm bạn của mình. Qua lời giới thiệu của một người bạn, Do Hyun được giáo sư Choi (Son Byung Hun) thôi miên và kể từ đó anh bắt đầu nhớ lại những ký ức rùng rợn về thời thơ ấu, liên quan đến một vụ án trong quá khứ. Cùng lúc đó, nhóm bạn của Do Hyun cũng bắt đầu bị những ảo giác kỳ lạ tra tấn và gặp những tai nạn bí ẩn.

Nội dung phim không khó đoán, chủ yếu hấp dẫn nhờ lối kể chuyện gieo rắc những chỉ dẫn, ẩn dụ và dồn nén cao trào cho đến cuối phim. Điểm đáng khen của The Hypnosis là không lạm dụng yếu tố jumpscare mà "chiêu đãi" khán giả những cảnh máu me, rùng rợn thực sự như móc mắt, gọt tay, nhai miểng chai...

Đạo diễn Choi Jae Hoon có nỗ lực trong việc thể hiện các chi tiết bằng ngôn ngữ điện ảnh, chẳng hạn những hình ảnh liên quan đến quá khứ nhân vật như bầy giun, keo dán, bao bố... được lặp đi lặp lại xuyên suốt phim, vừa chớp nhoáng vừa trực diện nhằm tạo cảm giác ghê rợn và cũng phục vụ cho thủ thuật foreshadowing (báo trước) trong nghệ thuật kể chuyện. Đến cuối phim, người xem mới hiểu ra những chi tiết đó mang ý nghĩa thế nào và đóng vai trò gì trong câu chuyện.

Những trường đoạn nhân vật chìm vào vô thức, đi trong hành lang tối tăm, rùng rợn cũng là điểm nhấn thú vị, tận dụng góc quay ngôi thứ nhất (point of view shot) đưa khán giả hòa vào trải nghiệm của nhân vật. Với một số ưu điểm dễ thấy như vậy, The Hypnosis lại không khai thác được hết tiềm năng của kịch bản, vốn là một câu chuyện lên án bắt nạt học đường - vấn nạn nhức nhối của xã hội Hàn Quốc

Chuyện phim vạch ra sự khác biệt trong ký ức của thủ phạm và nạn nhân. Trong khi nạn nhân của những vụ bắt nạt có thể mang theo nỗi ám ảnh khôn nguôi suốt cả đời, thủ phạm lại dễ dàng được tha thứ vì là trẻ con. Những đứa trẻ đó cũng nhanh chóng quên tội ác mà mình gây ra lúc nhỏ và chỉ tình cờ nhớ lại do bị thôi miên.

Phim phơi bày sự khác biệt trong ký ức thủ phạm và nạn nhân của những vụ bắt nạt học đường Ảnh: Galaxy

Tiếc thay, bộ phim thất bại trong việc khơi gợi cảm xúc của khán giả. Các diễn viên thể hiện tương đối tròn vai ở những phân đoạn cần bộc lộ sự sợ hãi, nhưng lối diễn an toàn và xa cách của họ khiến người xem khó lòng cảm thấy gắn kết với các nhân vật.

Đoạn đầu phim có nhiều tình tiết lộn xộn, dành quá nhiều thời gian để giới thiệu hội bạn thân của Do Hyun mà không vạch ra một hướng đi rõ ràng cho câu chuyện. Những nhân vật này xuất hiện một cách mờ nhạt, chưa tạo đủ ấn tượng với người xem thì đã biến mất. Nhân vật giáo sư Choi có khả năng thôi miên tưởng như sẽ đóng một vai trò quan trọng trong phim nhưng rồi cũng chìm dần vào phông nền.

Chính vì đoạn dạo đầu lan man, dông dài một cách không cần thiết, tất cả những gì gây cấn bị dồn hết vào nửa sau phim. Đoạn kết diễn ra quá ngắn so với nội dung mà phim muốn truyền tải, chưa kịp đọng lại dư âm trong lòng người xem thì đã vội hạ màn trong khi số phận của các nhân vật còn bỏ ngỏ. Nút thắt chính trong câu chuyện được giải quyết một cách vội vã bằng cách để nhân vật phản diện tự tiết lộ âm mưu và kế hoạch của mình.