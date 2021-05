Con trai Thanh Nga xin lỗi người bị nghi oan là thủ phạm ám sát bố mẹ

Tham gia chương trình Ký ức vui vẻ, nghệ sĩ Hà Linh khiến mọi người không khỏi xúc động khi nhắc đến những kỷ niệm về mẹ là cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga . Là con trai độc nhất của nữ nghệ sĩ tài hoa, Hà Linh cũng theo nghiệp nghệ thuật giống như mẹ. Anh chọn trở thành diễn viên hài và ảnh hưởng nhiều từ nét diễn xuất gần gũi, duyên dáng của cậu ruột là NSƯT Bảo Quốc.

Nghệ sĩ Hà Linh cho biết anh luôn cố gắng lưu giữ tất cả ký ức về bố mẹ Ảnh: chụp màn hình

Khi được MC Lại Văn Sâm yêu cầu chia sẻ những kỷ niệm với mẹ, nghệ sĩ Hà Linh bồi hồi: "Có thể đối với mọi người ở đây, mình sinh ra và sống với bố mẹ trong một khoảng thời gian rất dài, cho nên mình có quá nhiều thông tin để chọn lựa nhớ và không nhớ hoặc có thể quên. Nhưng em sống với ba mẹ được có 5 năm thôi nên tất cả những hình ảnh có thể nhớ em đều ghi vào ký ức của mình hết. Cho tới bây giờ, đôi khi em thấy nó như mới ngày hôm qua... Đôi khi có những chuyện lúc 3-4 tuổi, nhiều bạn có thể không nhớ bố mẹ mình đang nói gì nhưng em thì lại nhớ".

Dù còn rất nhỏ nhưng Hà Linh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc kinh hoàng ngày bố mẹ bị ám sát Ảnh: chụp màn hình

Khi nhắc về vụ ba mẹ bị ám sát cách đây 43 năm, nghệ sĩ Hà Linh nhấn mạnh cảm xúc của mình giống như sự việc vừa xảy ra ngày hôm qua. "Thật sự lúc đó tôi sợ lắm. Câu chuyện đó như một cuốn phim chiếu qua trong đầu. Lúc đó, tôi đang ngồi trên xe khi mẹ đi diễn về. Tối hôm đó là đi diễn ở rạp Cao Đồng Hưng, lúc trên đường về tôi còn nghe bố mẹ nói với nhau: "Sao chiếc xe này cứ đi theo mình hoài?", mà trước đó đã có tin nhắn cho gia đình là coi chừng bị ám sát rồi. Khi chạy tới ngã Sáu Phù Đổng thì xe đó chạy về hướng khác. Lúc đó có một chú đi theo bảo vệ còn bố thì lái xe. Chạy gần về tới nhà thì tôi còn nói rằng: "Có gì đâu mà lo, mình chạy về nhà đóng cửa sắt lại thì họ không vào được đâu". Khi bố vừa quẹo xe vô thì chiếc xe kia đã tới rồi và đậu kế bên, đó là chiếc xe 67. Tiếp sau là câu chuyện ai cũng biết rồi!", con trai Thanh Nga kể lại. Ngay lập tức, NSND Hồng Vân lên tiếng cho biết đó cũng chính là lý do cô rất ghét chiếc xe Honda 67.

NSND Hồng Vân cho biết cô ghét chiếc xe Honda 67 vì hung thủ đã đi phương tiện này để sát hại nghệ sĩ Thanh Nga Ảnh: chụp màn hình

Bên cạnh đó, diễn viên Tiến Luật cũng nhắc lại câu chuyện về người từng bị Hà Linh nghi oan là hung thủ sát hại vợ chồng NSƯT Thanh Nga . "Ngày xưa có một lần anh Hà Linh tâm sự với tôi khi ngồi trước nhà hát kịch thành phố. Tôi có nghe một câu chuyện là ngay vào lúc đám ma mẹ của anh Linh thì anh ấy có chỉ một ông nào đó và nói rằng ông đó là người bắn. Làm ông đó bị bắt một thời gian dài nhưng cuối cùng không phải người đó", Tiến Luật chia sẻ. Bật mí của chồng diễn viên Thu Trang khiến dàn nghệ sĩ khá bất ngờ và tò mò.

Ngay lập tức, con trai nghệ sĩ cải lương Thanh Nga lên tiếng giải thích: "Lúc đó, tôi là trẻ em và chỉ mới 5-6 tuổi thôi nhưng lại có nhiều điểm trùng hợp. Thứ nhất, khi bố mẹ mất rồi thì công an chưa báo ai hết nhưng có một anh chụp hình bước vào. Khi đó, công an cũng thắc mắc rằng chưa ai biết hết sao ông này vào chụp hình và tôi cũng không biết tại sao anh này lại biết. Thêm nữa, khi anh đó chụp hình làm ánh đèn flash nhá lên, trong ánh mắt của tôi ánh đèn flash đó lại giống như ánh sáng từ cây súng bắn ra. Lúc đó, tôi mới chỉ tay nói rằng "Ông này bắn mẹ tôi còn lại đây chi nữa?". Ngoài ra, lý do anh ấy bị tạm giam là vì không có chứng cứ ngoại phạm, tối hôm đó có chuyện gì đó mà anh ấy giấu. Sau khi tạm giam vài tháng thì anh ấy mới nhớ và nói ra. Anh ấy được thả ra và đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại".

Song song đó, nam nghệ sĩ còn gửi lời xin lỗi đến người từng bị mình nhận nhầm là hung thủ, Hà Linh chia sẻ: "Tôi cũng mong rằng một ngày nào đó anh có xem lại chương trình Ký ức vui vẻ này thì cho em gửi lời xin lỗi anh. Thật ra lúc đó em còn nhỏ nên em không biết, mong anh xí xóa, bỏ qua cho em. Cảm ơn rất nhiều".