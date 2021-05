Cụ bà U.80 gây 'sốt' khi tham gia casting 'Thách thức danh hài'

Năm nay, chương trình vẫn giữ tiêu chí chọn thí sinh có niềm đam mê hài kịch, diễn duyên dáng… không phân biệt ngành nghề, lứa tuổi… Trong đợt casting ở TP.HCM, bên cạnh những gương mặt trẻ còn có sự xuất hiện của những thí sinh lớn tuổi. Trong đó, đáng chú ý là bà Đặng Thiên Thanh (76 tuổi) đến từ Mỹ Tho. Với những khán giả yêu mến Thách thức danh hài thì đây không phải là gương mặt xa lạ. Bà từng góp mặt trong chương trình ở mùa 5 và dừng lại ở vòng thi thứ 2. Đến mùa thi năm 2019, thí sinh này tiếp tục quay lại “phục thù” và được nhiều khán giả ưu ái đặt cho danh xưng “thánh chửi". Ngoài ra, nghị lực vươn lên trong cuộc sống của nữ thí sinh cũng từng khiến Trấn Thành - Trường Giang nể phục.

Sự trở lại của thí sinh U.80 này khiến nhiều khán giả không khỏi thích thú. Với những gì đã thể hiện ở mùa trước, nhiều người kỳ vọng bà cụ sẽ chinh phục những giám khảo khó tính trong mùa 7 này để giành giải thưởng cao từ chương trình. Một tài khoản bình luận: “Mình rất thích cách nói chuyện duyên dáng của cô. Hi vọng cô sẽ giành 100 triệu trong mùa này". “Năm nay toàn thí sinh chất lượng không nhỉ. Mong cô sẽ làm Hoài Linh - Minh Nhí bật cười", người xem khác chia sẻ.

Được biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhà sản xuất áp dụng các biện pháp an toàn như khai báo y tế, giãn cách tối thiểu 2m trong khu vực tuyển sinh … Đồng thời, ê-kíp cũng chia ra 3 ngày để tránh trường hợp các thí sinh tập trung quá đông. Nói về tình hình casting, đạo diễn Khương Dừa cho biết: “Do Thách thức danh hài ngưng một năm nên mọi người có thời gian chuẩn bị. Một vài thí sinh có kịch bản tốt nhưng cũng có nhiều thí sinh làm chưa ổn. Một phần do lịch casting bị động quá, đến khi xác định thời gian để báo cho thí sinh thì cận ngày nên họ không chuẩn bị kịp. Một phần do tình hình dịch bệnh nên thí sinh cũng ngại ra đường để đi casting".