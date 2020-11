Cuộc đời sự nghiệp của 4 siêu mẫu huyền thoại lên phim

Chẳng bao lâu nữa, người hâm mộ sẽ xem lại loạt khoảnh khắc hoàng kim trong sự nghiệp catwalk của 4 tên tuổi siêu mẫu nổi tiếng nhất làng thời trang những năm 90, gồm Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista và Christy Turlington, qua bộ phim tài liệu The Supermodels sắp được phát trực tuyến trên Apple TV. Tứ đại mỹ nhân này được cho là đã đi tiên phong dọn đường cho thành công của các thế hệ người mẫu sau này trong ngành công nghiệp thời trang.

Thông tin xung quanh bộ phim vẫn còn khá ít ỏi ngoài một số chi tiết quan trọng được “nhá” từ nhà sản xuất lẫn người trong cuộc. The Supermodels do Barbara Kopple đạo diễn, được hãng phim tài liệu Imagine Documentaries của Brian Grazer và Ron Howard sản xuất. Trên trang cá nhân Instagram của mình, các siêu mẫu cũng thổ lộ đôi cảm xúc ban đầu khi được mời tham gia thực hiện phim.

Apple TV sắp kể lại thời hoàng kim của những ngôi sao sáng nhất thế giới thời trang ẢNH SHUTTERSTOCK

Cái nhìn sâu sắc về bối cảnh thời trang thập niên 90 Mặc dù thời điểm chính thức trình chiếu chưa được công bố, nhưng theo Apple TV, The Supermodels hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc thời trang hoành tráng xứng tầm, mang đến cho người hâm mộ toàn cảnh sắc nét về những chân dài nổi tiếng và ăn mặc đẹp nhất thế giới, là các vedette huyền thoại của mọi sàn diễn catwalk cao cấp từ New York đến Paris. Để nắm được nội dung phim, hãy cùng quay trở lại những năm 1980, khi có bốn người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp từ các miền khác nhau trên thế giới hội tụ tại kinh đô thời trang nước Mỹ. Bản thân mỗi người họ đều chung một uy lực, một sức hấp dẫn, để tất cả cùng vượt lên hàng đầu trong ngành công nghiệp ăn mặc lúc ấy đang dần định hình. Tiếng tăm của Naomi, Cindy, Linda và Christy phi thường đến mức cả bốn được xem như linh hồn của các thương hiệu mà họ làm gương mặt đại diện, với chính các kiểu trang phục mà những nhà thiết kế đã sáng tạo theo ngoại hình của họ. Tận cho đến ngày nay, bốn siêu mẫu ấy vẫn còn là những đại sứ văn hóa “máu mặt” thông qua các hoạt động tích cực, lòng từ thiện và năng lực kinh doanh họ thể hiện. Trong khi ngành công nghiệp thời trang đương đại đang tiếp tục khẳng định mình và khẳng định cả vai trò của giới người mẫu nữ trong đó, thì The Supermodels chính là câu chuyện kể về nữ quyền mà bốn chân dài cùng nhau định hình, mở đường cho những thế hệ người mẫu đi sau.

Cindy Crawford bày tỏ trên trang cá nhân: "Tôi vui mừng khi được đoàn tụ với bạn bè, đồng nghiệp như thế này" ẢNH INSTAGRAM CINDY CRAWFORD

Để dễ thao dõi những gì series bộ phim tài liệu sẽ chuyển tải, một số bài vừa được đăng trên Instagram những ngày vừa qua bởi chính Turlington, Campbell, Evangelista và Crawford. Chúng cung cấp cái nhìn sắc nét về hành trình trở thành ngôi sao của mỗi siêu mẫu, tình bạn gắn bó hình thành ở hậu trường giữa họ qua các buổi biểu diễn thời trang, trên thảm đỏ và cả từ các fashion party. Apple TV tiết lộ bổ sung thêm một ít thông tin nữa. Đó là loạt phim sẽ có các cuộc phỏng vấn độc quyền với 4 siêu mẫu, nhắc nhớ khán giả sự nghiệp huyền thoại của họ.

Cảm xúc người trong cuộc Thông qua Instagram, Naomi Campbell hi vọng cuộc hành trình của bốn chị em trích từ kho tư liệu thời trang này sẽ khuyến khích, động viên và truyền cảm hứng sáng tạo, làm đẹp và sống đẹp cho những người trẻ trên toàn thế giới. Còn Cindy Crawford hạ bút: "Tôi vui mừng khi được đoàn tụ với bạn bè, đồng nghiệp như thế này. Đây là một cơ hội nữa để chính tôi khám phá cách các siêu mẫu vượt qua giới hạn về nhận thức và truyền thống của nghề người mẫu trong kỷ nguyên mang tính biểu tượng ngày ấy”.

Riêng với Linda Evangelista, ai muốn tìm hiểu về sức mạnh quyền lực giữa ngành công nghiệp thời trang và giới mẫu, chẳng cần phải đọc gì thêm. Bởi họ chỉ cần nhớ lại câu nói sang chảnh của cô ngày nào: “Tôi sẽ không bước chân xuống giường nếu cát-sê dưới 10.000 USD". ChristyTurlington xem ra “ướt át” hơn khi chia sẻ: "Qua The Supermodels, tôi mong muốn được sát cánh với những người phụ nữ tuyệt vời mà tôi đã lớn lên cùng nhìn lại khoảng thời gian tưởng như chưa từng có trong nghiệp catwalk".

Dàn siêu mẫu những năm 90 cùng nhà thiết kế Donatella Versace tháng 9.2017 ẢNH AFP

The Supermodels, cơn khát giải trí mùa dịch

The Supermodels được sản xuất theo thỏa thuận độc quyền của Apple TV với Imagine Documentaries do Brian Glazer và Ron Howard sáng lập. Còn đạo diễn Barbara Kopple chính là người từng hai lần đoạt giải Oscar. Bất chấp cuộc hợp tác đặc biệt của họ diễn ra trong mùa đại dịch Covid-19, một loạt phim tài liệu tương tự cũng sẽ nằm trong dự án của Apple TV như The Elephant Queen, The Story of the Boy Beastie hay Bruce Springsteen’s Letter to You... Còn lúc này, series First Ladies, loạt phim tài liệu về 6 đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ của nhóm hiện được phát sóng trên CNN.

Dù không phổ biến bằng Netflix hay Disney, nhưng Apple TV cũng chẳng dại gì bỏ qua sức mạnh của miếng bánh béo bở dịch vụ phát trực tuyến đang tăng vọt trong thời kỳ đại dịch. Bởi chí ít hệ sinh thái công nghệ số của nó cũng đã đủ tiềm lực, nhất là họ còn sở hữu bên mình kho dữ liệu hình ảnh đồ sộ của Imagine Documentaries, dư sức để thực hiện những series phim tài liệu hấp dẫn về thế giới giải trí, văn hóa, nghệ thuật trước đây.