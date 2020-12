Cuộc sống ở Mỹ của Phạm Khánh Hưng sau khi phá sản, nhà cửa tiêu tan

Là một trong những hiện tượng âm nhạc tại Việt Nam ở những năm 2000, Phạm Khánh Hưng để lại ấn tượng với khán giả qua hàng loạt ca khúc Vì sao thế, Người ra đi vì đâu, Tình là thế… Không chỉ sở hữu giọng hát truyền cảm mà nam ca sĩ họ Phạm còn được yêu mến bởi khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ của mình.

Nhìn lại thời hoàng kim trong sự nghiệp, nam ca sĩ khẳng định do bản thân thành công quá sớm nên gặp phải nhiều khó khăn. Do chạy theo xu hướng, đam mê làm giàu từ cổ phiếu, Phạm Khánh Hưng nhanh chóng giàu có nhưng lại bỏ bê âm nhạc. Tuy nhiên, đến năm 2008, do khủng hoảng kinh tế nên anh rơi vào cảnh tay trắng, nhà cửa tiêu tan.

Tại Mỹ, Phạm Khánh Hưng cho biết thời gian đầu cuộc sống khá khó khăn nhưng anh đã bản lĩnh vượt qua. Hiện tại, nam ca sĩ sở hữu phòng thu riêng và hiện là người đỡ đầu một nhóm nhạc hải ngoại Ảnh: NSCC

Ngoài ra, Phạm Khánh Hưng cũng thừa nhận mình vướng phải trò đỏ đen, anh cùng bạn bè đầu tư 1 triệu USD vào một casino ở Campuchia. Nhưng sau 1 tháng, toàn bộ số tiền đều thua lỗ. Từ đó tình cảm vợ chồng anh cũng trở nên lục đục, khiến cả hai quyết định chia tay dù có con nhỏ. Nhìn lại khoảng thời gian khó khăn, nam ca sĩ khẳng định bản thân đã tìm thấy được giá trị cuộc sống thực sự.

Sau khi lấy lại được phong độ, giọng ca họ Phạm đã quyết định trụ lại Mỹ. Anh quyết định mở phòng thu, và theo đuổi công việc nghệ thuật tại Mỹ. Sở hữu cuộc sống viên mãn cùng bố mẹ và con tại đất khách, Phạm Khánh Hưng tiếp tục phát triển sự nghiệp theo một hướng đi mới. Anh tập tành và trải nghiệm vai trò mới chính là người đỡ đầu cho các tài năng trẻ tại hải ngoại.

Nhóm nhạc L&L do Phạm Khánh Hưng đỡ đầu vừa tung MV về Noel khiến công chúng thích thú Ảnh: NSCC

Mới đây, nam ca sĩ sinh năm 1982 còn gây bất ngờ khi giới thiệu nhóm nhạc L&L với 8 thành viên. Nhóm chào sân bằng sản phẩm về Noel , được đầu tư nghiêm túc từ hình ảnh lẫn chất lượng âm nhạc. Tiết lộ về lí do thành lập ban nhạc, nam ca sĩ cho biết: “Hầu hết các ca sĩ ở hải ngoại đều lệ thuộc vào trung tâm, từ hình ảnh, ca khúc cũng như phong cách biểu diễn họ đều được huấn luyện theo tiêu chí của từng đơn vị. Ca sĩ may mắn thì được trung tâm lựa chọn, rèn luyện rồi phát hành. Vậy còn các ca sĩ chưa có sự may mắn đó họ sẽ khó phát triển và giữ niềm đam mê, chính vì thế mà tôi muốn tạo sân chơi để những tài năng này có cơ hội thể hiện tình yêu với âm nhạc”.