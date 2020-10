Cựu thần tượng Kpop kể về tổn thương tinh thần vì bị ép ăn mặc hở hang

Theo Allkpop, mới đây Gayoung - một cựu ca sĩ thần tượng của Hàn Quốc đã xuất hiện trong chương trình Miss Back của nhà đài MBN. Tại đây, cô đã kể câu chuyện đau lòng của mình khiến khán giả không khỏi xót xa. Cụ thể, Gayoung đã ra mắt năm 2011 với tư cách thành viên nhóm nhạc Stellar. "Tôi từng mơ về một nhóm nhạc nữ có hình tượng trong sáng nhưng không may mắn có được thành công. Vì vậy, công ty quyết định thay đổi hình ảnh của nhóm và hoạt động với concept 19+. Nhờ vậy, chúng tôi có nhiều lịch trình hơn nhưng bản thân tôi không biết nên vui hay buồn vì điều đó. Chúng tôi càng phải trở nên gợi cảm hơn nữa qua thời gian", Gayoung bộc bạch.

Vào ngày ghi hình cho MV mới, Gayoung cho biết cô đã quyết liệt từ chối khi phía công ty đưa ra trang phục quá hở hang, phản cảm. "Chúng tôi nói với giám đốc rằng không thể nhảy trong chiếc váy ngắn cũn cỡn đó nhưng bị đáp trả lại rằng hãy thử trước đã. Thật không may, họ đã chụp hình và công bố loạt ảnh. Bởi vì sự việc đó, tôi đã gặp chấn thương tâm lý và phải mặc quần áo dài vào mùa hè". Mẹ cô - bà Park Myung Nam cũng xuất hiện trong chương trình. Bà cho biết con gái mình vốn là một học sinh ưu tú và có thể vào được các trường đại học danh tiếng nhưng quyết định đi theo đam mê ca hát. "Tôi đã khóc rất nhiều. Tại sao phải đến mức này?", bà nói.

Bản thân Gayoung cũng bật khóc khi nghe những lời chia sẻ của mẹ. "Khi thấy tôi xuất hiện trên chương trình với concept 19+, các người quen của mẹ cũng hỏi: Tại sao con bà phải làm vậy?". Câu chuyện đau lòng của cựu ca sĩ thần tượng khiến người dẫn chương trình Baek Ji Young và Song Eun Yi rơi nước mắt theo. Trong bối cảnh ngày càng nhiều nhóm nhạc được ra mắt, không quá khó hiểu khi The Label Pascal - công ty chủ quản của Stellar áp dụng phong cách gợi cảm cho nghệ sĩ của mình. Tuy nhiên, điều này đã đi quá giới hạn khiến các thành viên nhóm chịu tổn thương tinh thần khó chữa lành. Sau khi concert Interstellar: Time Travel Through 6 Years kết thúc, Gayoung và thành viên Jeonyul không tái ký hợp đồng với công ty The Entertainment Pascal và quyết định rời nhóm. Đầu năm 2018, những thành viên cuối cùng cũng rời nhóm khiến Stellar tan rã. Hiện tại Gayoung đang điều hành một quán cà phê và theo đuổi nghiệp diễn xuất.