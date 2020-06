Đại chiến ‘Godzilla vs Kong’ có nhiều cảnh bạo lực, chính thức mang nhãn PG-13

Phía nhà sản xuất của bộ phim cho biết họ sẽ không cắt bớt đi các cảnh bạo lực trong trận chiến giữa quái vật Godzilla và mãnh thú Kong. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ được giữ ở mức vừa phải để vừa duy trì tính hấp dẫn, vừa tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả. Đạo diễn Adam Wingard từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Gomare Island rằng những bộ phim "bom tấn" cần phải thu hút được càng nhiều đối tượng khán giả càng tốt. Vị đạo diễn cho hay ông đã cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi hai bộ phim "bom tấn" ông yêu thích lúc nhỏ đều bị dán nhãn 16+. Vì vậy với Godzilla vs Kong, Adam Wingard sẽ phải cân đo đong đếm những phân cảnh bạo lực.

Godzilla vs Kong là tác phẩm thứ tư của Vũ trụ điện ảnh quái vật MonsterVerse, sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019). Bộ phim tới đây có sự tham gia của các diễn viên Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry… Phim đã chính thức được Hiệp hội Điện ảnh Mỹ dán nhãn PG-13.