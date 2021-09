Đại Nghĩa lên tiếng về số tiền 3 tỉ Trấn Thành gửi hỗ trợ miền Trung

Diễn viên Pháp sư mù cho hay thông thường, tài khoản An Vui sẽ dùng chuyển khoản để giúp đỡ người dân. Tuy nhiên, trong trường hợp hỗ trợ bà con vùng bão lũ miền Trung, anh phải rút tiền mặt để phát. Sau khi hoàn thành xong hai chuyến đi, số tiền còn dư anh đều chuyển ngược lại vào tài khoản và thông tin này cũng được Đại Nghĩa cập nhật trong sao kê trước đó. Nam MC nói thêm: “Kể cả sau khi kết thúc hai chuyến đi, tài khoản An Vui vẫn tiếp tục hỗ trợ cho miền Trung bằng cách gửi đến những đầu cầu thiện nguyện, những người bạn đi ra miền Trung và có cập nhật lại hết để mọi người theo dõi".

Ngoài việc giúp đỡ người dân khi gặp thiên tai, hạn hán, tài khoản An Vui còn trích kinh phí để hỗ trợ cho các công việc như xây nhà, xây cầu, đắp đường, xây trường học… Mọi thông tin này đều được anh sao kê mỗi tháng chứ không riêng gì chuyến đi miền Trung. “Tôi nghĩ với những gì mình và tài khoản An Vui đã làm trong thời gian qua, những người bạn đồng hành, có theo dõi, có quan tâm thì cũng sẽ có sự tin tưởng nhất định. Bởi vì tài khoản An Vui là một tài khoản độc lập, dùng cho mục đích từ thiện”, anh chia sẻ.