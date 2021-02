Đàm Vĩnh Hưng: Covid-19 căng thẳng nên tôi hủy sô xuyên tết, giờ 'nín thở' nằm chờ

Ca sĩ Nguyên Vũ cho biết toàn bộ lịch diễn dịp tết cổ truyền đều bị hủy. Anh bày tỏ lo lắng: "Vậy là chiều nay đã xổ số, hủy toàn bộ sô đến mùng 10 tết rồi nhé... xem như tết này Vũ trắng tay và du lịch tại gia. Vũ có thoáng chút buồn nhưng vì sự an toàn sức khỏe cộng đồng chúng ta cùng phấn chấn vượt qua nhé. Xin cảm ơn và mong mọi người giữ gìn sức khỏe đón một cái tết bình an”.

Dương Triệu Vũ đồng tình khi dừng hàng loạt hoạt động giải trí để đảm bảo an toàn cho cộng đồng

Chia sẻ với Thanh Niên , ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Tôi vừa mới nhận lệnh ngưng diễn nên các mùng 1, 2, 3, 4 tại Sài Gòn đã hủy. Còn các điểm diễn tại Hà Nội thì chưa biết sao. Riêng Phú Quốc thì mùng 5, cũng phải nín thở nằm chờ”. Về phía Dương Triệu Vũ, anh nói: “Tôi cũng bị hủy sô như mọi người nhưng tôi nghĩ đây là điều cần thiết để đảm bảo Việt Nam an toàn lâu dài hơn. Thà mình hi sinh chút xíu để bảo vệ điều gì đó lớn hơn, tôi rất ủng hộ việc này luôn. Khi nghe tin giãn cách, tôi cảm thấy rất an tâm”.