Đàm Vĩnh Hưng: Nghệ sĩ nếu thấy mình sai thì xin lỗi ngay, đừng để đi quá xa

* Chào Đàm Vĩnh Hưng, là một trong những nghệ sĩ phản ứng dữ dội với những chỉ trích. Điều lạ lùng là tại sao antifan lại e dè Đàm Vĩnh Hưng còn với những nghệ sĩ khác thì không?

Vì tôi không nói và hành động gì bậy, sai hết. Tất cả đều có bằng chứng, lý do đầy đủ để đối đầu với họ. Hơn nữa, có thể antifan không sợ tôi đâu, do họ đuối lý hoặc từng thấy cảnh tôi xử lý tới nơi tới chốn rồi... Những nghệ sĩ trẻ thường dễ bị ức hiếp hơn. Tôi có bề dày từng trải và phát ngôn hợp lý, không chửi bới gì bậy bạ hoặc ghê gớm... Xét cho cùng, tôi chưa bao giờ lôi antifan ra nhục mạ, làm mất mặt họ. Tôi chỉ nói những gì rất rõ ràng về vấn đề, chứ không hạ bệ khiến họ cào cấu, chống trả mình.

Có những lần tôi lướt qua những phản hồi tiêu cực thì thôi kệ, cũng không ăn thua gì cả. Tôi có lý do của riêng mình, tôi chọn an toàn, chọn bình yên. Có những sự việc không đáng để tôi lên tiếng quá nhiều thì thôi.

* Nhiều nghệ sĩ mừng vì có đàn anh như Mr. Đàm, dám lên tiếng những điều mà họ bức xúc, kiềm nén. Tại sao anh lại mạnh miệng như vậy?

- Đơn giản vì mọi người từ xưa giờ có thói quen im lặng, có lẽ vì tính cách của họ. Họ không dám lên tiếng, chỉ chịu đựng, không có sức mạnh để đối đầu, không chịu được áp lực. Cẩm Ly cũng vậy, nhắn tin khóc với tôi hoài, hỏi sao tôi hay vậy, nói cô ấy chịu không nổi rồi khóc. Tôi nói sao phải khóc, mình mới là ngôi sao, tại sao để những điều đó gây áp lực. Mình phải biết tính toán chứ, phải làm toán trừ, đó là dễ nhất.

Tôi từng cho một bài viết và yêu cầu cho phép 5 triệu bình luận chửi bới, đếm thử xem đủ không, không bao giờ đủ nhé. Những người nick ảo, đối thủ của mình khi làm quảng cáo, fan ca sĩ khác... nghĩ ra nhiều trò dơ bẩn để hạ bệ mình. Nhưng fan bảo vệ tôi rất quyết liệt, khi có chuyện gì họ lao ra bảo vệ liền. Còn những người khác, họ không đủ sức chống trả. Tôi có rất nhiều hội nhóm trên toàn quốc, mọi vùng miền mà người hâm mộ lập ra để bảo vệ mình... Đó là bệ phóng nâng đỡ cho tôi. Tôi chỉ lên tiếng những gì đúng, chứ không bậy. Tôi biết mình có lỗi thì tôi xin lỗi chân tình, rõ ràng. Cách mình dùng ngôn ngữ cũng phải thuyết phục nữa...

* Anh có thấy antifan hiện nay bạo hơn xưa không?

- Thực sự quá hung hãn, ngày càng hung hãn. Có lúc phải có sự can thiệp của an ninh mạng, không phải chỉ để bảo vệ chúng tôi mà còn bảo vệ môi trường mạng trong sạch. Ngày xưa, khán giả đâu như vậy, không thích thì thôi. Chứ không như bây giờ lôi những điều xấu, chuyện làm ăn của nghệ sĩ ra. Ai mà không xấu, nhà nào cũng có chuyện xấu cả, đến khi lâm vào trường hợp như vậy rồi mới biết cảm giác ra sao. Cuộc sống cần được bảo vệ sự riêng tư, có nhiều người rảnh hơi, lôi chuyện gia đình , con cái, thậm chí hack Facebook để mang những chuyện riêng tư, cắt ghép câu nói người ta để bôi xấu hình ảnh. Mọi người cần trưởng thành một cách đúng nghĩa trước khi an ninh mạng can thiệp. Ngay cả những người nghệ sĩ, nếu đã sai thì đừng cố chấp, phải chỉnh đốn ngay lập tức trước khi làn sóng lớn mạnh hơn, lôi kéo nhiều antifan. Đừng đợi đến lúc lớn chuyện rồi mới xin lỗi thì trễ rồi. Nghệ sĩ phải lường trước hậu quả, nếu thu thập đầy đủ chứng cứ, lý lẽ thì chơi tới luôn. Còn nếu cảm thấy người ta nói có phần đúng thì cần ghi nhận...