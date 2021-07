Dàn hoa hậu, á hậu nấu hàng ngàn phần cơm phục vụ người nghèo, lực lượng chống dịch

Bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch câu lạc bộ Suối mát từ tâm cho biết: “Ngoài việc chuẩn bị phần ăn no bụng, chúng tôi còn muốn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bà con để đảm bảo sức khỏe , chống chọi với dịch bệnh. Lực lượng tuyến đầu có khỏe mạnh thì chúng ta mới an toàn. Do đó chúng tôi mong muốn đem đến bữa ăn chất lượng hơn có đầy đủ thịt, cá, rau, tráng miệng để lực lượng cán bộ chống dịch có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ".