Dân mạng dậy sóng ảnh Hương Giang 'khóa môi' bạn trai CEO

Sự việc chưa "hạ nhiệt" thì người hâm mộ phát hiện nam CEO Matt Liu chia sẻ khoảnh khắc tình tứ cùng giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh. Trong ảnh, Hương Giang khoe trọn đường cong nóng bỏng trong chiếc váy màu đỏ ôm sát, tiếp tục “khóa môi” bạn trai trên du thuyền. Matt Liu viết: “It’s pointless hiding our emotions to the world, memorable moments are meant to be shared” (tạm dịch: Việc che giấu cảm xúc của chúng ta với thế giới là điều vô nghĩa, những khoảnh khắc đáng nhớ phải được chia sẻ).