Dân mạng tiếp tục tranh cãi sau khi Hoài Linh lên tiếng về ồn ào tiền từ thiện

Mới đây, Hoài Linh đăng tải đoạn clip dài chia sẻ về ồn ào tiền từ thiện ủng hộ miền Trung gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trong clip, Hoài Linh giải trình lý do mình chậm trễ trong việc làm từ thiện là do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như một số lý do cá nhân. Nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, đồng thời chia sẻ về tất cả những khoản đã giải ngân trong thời gian mà ông đã nhờ người thân của mình thay mặt gửi đến bà con.