Dân mạng ủng hộ Bộ Công an vào cuộc vụ ồn ào từ thiện của nghệ sĩ

Như Thanh Niên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết có một số cá nhân gửi đơn tố cáo, yêu cầu làm rõ sự minh bạch chuyện quyên góp tiền từ thiện của một số nghệ sĩ. Theo đó, những người này đã chuyển tiền cho một số nghệ sĩ, cá nhân để ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt trước đó. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nhận được những thông tin trái chiều về một số nghệ sĩ, cá nhân kêu gọi từ thiện nhưng làm từ thiện không minh bạch nên những người này đã làm đơn đề nghị, mong được làm rõ. Bộ Công an cũng thông tin mọi đơn thư tố giác, tố cáo đang được xác minh, làm rõ.

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Thời gian qua, câu chuyện từ thiện của một số nghệ sĩ như Thủy Tiên, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng , Trấn Thành… được mọi người đặc biệt quan tâm. Trong đó, ồn ào liên quan đến việc không minh bạch tiền quyên góp đã tạo nên những tranh cãi trên mạng xã hội . Vì vậy, dư luận mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc vừa để làm rõ trắng đen vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân nếu có hành vi khuất tất.

Một tài khoản bình luận: “Ai đúng ai sai giờ chờ Bộ Công an vào cuộc xác minh và điều tra. Dư luận mong chờ sự minh bạch và thượng tôn pháp luật thôi". Người xem khác chia sẻ: “Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Ai sai phạm phải bị xử phạt thật nghiêm". Một cư dân mạng bình luận: “Chúng tôi tha thiết mong Bộ Công an sớm vào cuộc điều tra hết các sao kê kêu gọi từ thiện không minh bạch, khiến xã hội bất bình trong thời gian qua, cho trắng đen rõ ràng để trấn an dư luận. Hãy cho những người nghệ sĩ về đúng vị trí của mình, phù hợp với tài năng và đạo đức của bản thân".

Người xem khác bày tỏ: “Cuối cùng cũng đến ngày này. Không theo bên nào, chỉ tin vào pháp luật. Hãy làm rõ để trả lại sự trong sạch cho người nào làm đúng". Tài khoản khác nêu quan điểm: “Cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Ai gian trá sẽ vào tù, ai bị vu khống sẽ được giải oan. Ai đúng ai sai hồi sau sẽ rõ. Chỉ mong pháp luật thật nghiêm minh, bắt những người ăn chặn từ thiện phải trả giá thật đắt nếu vi phạm".

Nhiều khán giả cũng mong vụ việc sớm được giải quyết để kết thúc những ồn ào trên mạng xã hội , đồng thời để hoạt động từ thiện được minh bạch hơn. “Rất mong cơ quan điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ mọi việc”, một người xem thẳng thắn.

Liên quan đến ồn ào từ thiện, trước đó, ông Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết nếu ai có chứng cứ, tài liệu về việc lừa đảo từ thiện thì hãy tố giác, gửi cho cơ quan công an. Khi đó các cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ vào cuộc, đảm bảo đúng quy định. Tướng Xô khẳng định khi có dấu hiệu về việc chiếm đoạt tài sản, tiền, hàng từ hoạt động quyên góp, ủng hộ, thì cơ quan chức năng xem xét xử lý với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.