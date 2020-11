Dàn người đẹp gây tiếc nuối tại ‘Hoa hậu Việt Nam 2020’

Trong đêm chung kết, Hải My dừng chân tại Top 10 chung cuộc cùng giải phụ Người đẹp tài năng. Chia sẻ về kết quả, nữ sinh Đại học Luật cho hay: “My biết vị trí hay danh hiệu là đáng quý, nhưng những bài học, những trải nghiệm trong suốt thời gian tham gia cuộc thi cũng vô cùng đáng trân trọng và quý giá. My đã thể hiện hết mình, luôn luôn cố gắng với năng lượng 200% và ở vị trí top 10 cùng giải thưởng Người đẹp tài năng là những thành quả khiến bản thân My vô cùng tự hào”

Ảnh: BTC