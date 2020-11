Doãn Hải My đi thử váy cưới sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Doãn Hải My là một trong những cô gái gây tiếc nuối nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù được đánh giá cao bởi nhan sắc xinh đẹp song cô chỉ dừng chân ở Top 10 chung cuộc và giành giải Người đẹp tài năng. Mới đây, việc ứng viên sinh năm 2001 cùng mẹ đi thử váy cưới nhận được sự quan tâm, đặc biệt là sau loạt ảnh công khai ôm cầu thủ Đoàn Văn Hậu . Trong ảnh, cô diện trang phục nữ tính, khoe nhan sắc rạng rỡ. Hải My cùng mẹ lựa chọn những thiết kế váy cưới cho riêng mình. Người đẹp yêu thích mẫu váy xòe với chi tiết trễ vai, khoe vóc dáng thon gọn.

Doãn Hải My được mẹ ân cần sửa trang phục trong buổi thử đồ Ảnh: L'amant

Loạt ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Việc người đẹp sinh năm 2001 thử váy cưới sau cuộc thi khiến nhiều người thêm phần tò mò về mối quan hệ của cô và Đoàn Văn Hậu . Bởi trước đó, sau đêm chung kết, nam cầu thủ tiến về phía Doãn Hải My và trao hoa cho cô trước sự chứng kiến của nhiều người. Thậm chí, hậu vệ sinh năm 1999 còn chủ động nắm tay, an ủi người đẹp khi cô không thể vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, khi được hỏi về mối quan hệ với nam cầu thủ, Doãn Hải My từ chối chia sẻ về chuyện riêng tư.

Người đẹp khoe nhan sắc xinh đẹp, nữ tính trong thiết kế váy trễ vai Ảnh: L'amant

Trên trang cá nhân, Doãn Hải My đã có những tâm sự về hành trình dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 . Người đẹp cho biết thời điểm nộp hồ sơ dự thi, bản thân cô không khỏi đắn đo, suy nghĩ. Đến khi nhận được tình cảm của mọi người, cô tiếp tục gặp áp lực. “Nhưng My nghĩ mọi người càng kỳ vọng mình càng phải cố gắng. Chuyển áp lực thành động lực và My chỉ còn biết nỗ lực hết mình”, cô chia sẻ.

Thời gian qua, cô vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ Văn Hậu song từ chối chia sẻ Ảnh: L'amant

Trải qua từng vòng thi, từng đêm diễn, Hải My thấy mình trưởng thành hơn. Cô ghi nhớ những lời động viên, cổ vũ của khán giả và lấy đó làm hành trang cho mình những lúc gặp khó khăn đến mức tưởng chừng phải bỏ cuộc. “Và đêm chung kết cũng đến, thật lòng, hôm đó tâm lý của My thoải mái vô cùng. Bởi My biết vị trí hay danh hiệu là đáng quý, nhưng những bài học, những trải nghiệm trong suốt thời gian tham gia cuộc thi cũng vô cùng đáng trân trọng và quý giá. My đã thể hiện hết mình, luôn luôn cố gắng với năng lượng 200% và ở vị trí top 10 cùng giải thưởng Người đẹp tài năng là những thành quả khiến bản thân My vô cùng tự hào”, cô tâm sự.

Doãn Hải My gửi lời cảm ơn ban tổ chức và ê-kíp chương trình đã quan tâm, lo lắng cho mình và các thí sinh khác. Đặc biệt, người đẹp biết ơn khán giả đã yêu mến, ủng hộ mình. "Hải My cảm nhận được rõ ràng những tình cảm ấy và trân quý vô cùng. Xin cảm ơn các thầy cô, bạn bè ở những ngôi trường My vinh dự được học tập đã kêu gọi ủng hộ My từ những ngày đầu cho tới giờ. Và cuối cùng, cho phép My cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã luôn ở bên, tạo nên sức mạnh, xây dựng tinh thần để My luôn tự tin thể hiện bản thân mình", cô tâm sự. Cuối bài viết, Doãn Hải My khẳng định cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 là dấu son đáng nhớ cho tuổi thanh xuân của mình.