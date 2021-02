Danh ca Khánh Ly ở Mỹ: Tuổi già một mình lủi thủi, vui buồn không ai hay

Nữ danh ca cũng gửi đến quý bạn đọc Thanh Niên những dòng tâm sự mừng năm mới. Bà hi vọng đón một mùa xuân an lành và mơ về Hà Nội: “Nếu đã nói là tâm sự thì sẽ có vui có buồn vậy nên dù cách xa nửa vòng trái đất , tôi xin gửi theo đây chút tình Việt Nam cùng lời chúc bình an đến tất cả mọi nhà".