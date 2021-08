Danh ca Tuấn Ngọc: Tôi từng thất nghiệp vì phòng trà phát nổ

Trong chương trình Vân vân & Mây mây trên kênh YouTube Mây lang thang, ca sĩ Tuấn Ngọc đã trải lòng về "sự cố" khiến ông từ một ca sĩ trở thành một nhạc công cho ban nhạc của gia đình, cũng như hiếm hoi tiết lộ về mẹ ruột của mình.

Các anh em của danh ca Tuấn Ngọc đều thành công trong lĩnh vực nghệ thuật Ảnh: Mây Lang Thang

Trước khi trở thành một ca sĩ hoạt động độc lập, Tuấn Ngọc là thành viên của ban nhạc The Strawberry Four cùng với nhạc sĩ Đức Huy. Sau khi rời nhóm, ông được phong trà Tự do mời về trình diễn. Nam danh ca bắt đầu ca hát độc lập cũng như trở thành khách mời của ban nhạc gia đình Blue Jets, bao gồm thành viên là các em ruột của Tuấn Ngọc như ca sĩ Khánh Hà, Anh Tú, Lan Anh...

Tuy nhiên, chỉ đi hát được một thời gian thì Tuấn Ngọc lại thất nghiệp vì một "sự cố hy hữu". Nam danh ca cho biết: "Khi chúng tôi đang hát với nhau thì phòng trà Tự do xảy ra một vụ nổ nên thành ra tôi từ ca sĩ độc lập thành ca sĩ thất nghiệp, không có chỗ làm. Lúc đó, ban nhạc của các em lại có chuyện xích mích với người đánh guitar chính và mấy em mời tôi về đánh đàn, vì Tú không biết đánh đàn...".

Vì chưa bao giờ thử sức với vai trò người chơi đàn chính của ban nhạc nên giọng ca Riêng một góc trời phải dành nhiều thời gian luyện tập. Vào thời điểm đó, những người em của Tuấn Ngọc đã thành lập nhóm nhạc mới mang tên The Uptight sau khi Blue Jets tan rã và ông từ một ca sĩ độc lập thành một nhạc công. Ngoài ra, Tuấn Ngọc cũng nhấn mạnh cuộc đời mình phải bước qua nhiều thăng trầm trước khi có được thành tựu như hiện nay.

Giọng ca Riêng một góc trời hiếm hoi tiết lộ về người mẹ của mình Ảnh: Mây Lang Thang

Cuối chương trình, nam danh ca Tuấn Ngọc cũng tâm sự về người mẹ của mình. "Mẹ tôi là một người phụ nữ nhưng lại có tính cách đàn ông. Bà rất can đảm, rất thương con. Có những giai đoạn sống khổ lắm nhưng mẹ chúng tôi luôn đứng ở phía sau, nhất là khi bố mẹ tôi ly dị. Thành ra vì điều đó chúng tôi rất thương mẹ. Đến khi anh em thành công thì coi như mình trả hiếu lại", nam ca sĩ xúc động tâm sự.

Bên cạnh đó, ông còn cho biết dù mẹ là người duy nhất trong nhà không hoạt động nghệ thuật nhưng lại là người quyền lực nhất. Giọng ca Mắt lệ cho người chia sẻ: "Mẹ tôi bảo các con thì hát hay còn mẹ thì hét hay. Ở trong nhà kể từ bố trở xuống, ai cũng phải nghe lời "sếp" cả". Ông còn khẳng định tất cả anh em đều rất yêu thương bố mẹ và không có gì phải hối hận vì đã làm tròn chữ hiếu.