Danh hài Nhật Cường và bà xã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Trên kênh YouTube cá nhân, danh hài Nhật Cường đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ông đến tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại Mỹ. Mở đầu đoạn video, nam danh hài chia sẻ: “Đầu năm, tôi không đi chúc Tết hay đi lễ chùa như ở Việt Nam mà tôi đi chích ngừa Covid. Đây là một điều có lộc tốt, may mắn nha. Đối với tôi đó là điều hạnh phúc". Cũng theo nam danh hài, ông đăng ký sẽ tiêm ngừa vào lúc 13 giờ song do đến sớm nên được ưu tiên. Sau khi tiêm vắc xin, Nhật Cường buộc phải ngồi lại chờ khoảng 10 phút để theo dõi sức khỏe , phòng phản ứng phụ sau đó mới được trở về nhà.

Trong video được Nhật Cường ghi lại, nhiều người đã có mặt tại khu vực phòng chờ để được tiêm vắc xin phòng bệnh. Nói về cảm giác sau khi tiêm mũi đầu tiên, nam danh hài cho biết: “Nhẹ nhàng như con kiến đi ngang qua". Đồng hành với ông trong chuyến đi lần này còn có bà xã. Diễn viên Vì sao tôi điên nói thêm: “Đúng ra hôm nay vợ đăng ký cho tôi chích một mình thôi. Bạn ấy và gia đình tiêm sau. Nhưng khi bạn ấy đưa tôi đi chích thì ở đây người ta cho hai vợ chồng tiêm vắc xin luôn. Tôi thấy chích nhẹ nhàng, không đau gì cả, mọi thứ rất bình thường”.

Bà xã Nhật Cường cũng đồng hành cùng ông trong lần tiêm vắc xin này Ảnh: FBNV

Nhật Cường cho biết sau khi hoàn thành xong lần tiêm vắc xin đầu tiên, ông và vợ sẽ chờ 21 ngày sau để tiêm lần 2. Nam danh hài nói: “Tôi có nghe nhiều người nói rằng hai ba ngày sau sẽ có phản ứng, hơi khó chịu nên mình sẽ uống thuốc. Nếu mình đăng ký thì hãy cố gắng đi sớm. Ví dụ như lịch hẹn của tôi là 13 giờ, chúng tôi đến nơi lúc 12 giờ, sau đó vô tiêm luôn. Còn nếu mình đi đúng giờ hoặc trễ quá thì có thể dời lại qua ngày hôm sau, mệt cho mình”. Cũng theo Nhật Cường, sau khi tiêm vắc xin xong, ông cảm thấy yên tâm hơn khi đi làm việc. Tuy nhiên, bản thân nam danh hài cũng đề cao ý thức phòng ngừa tối đa theo quan điểm “phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người chúc mừng khi nam danh hài được tiêm vắc xin ngừa Covid-19, đồng thời gửi những lời chúc nhân dịp đầu năm mới đến ông. Một tài khoản bình luận: “Sức khỏe là trên hết, cố gắng lên nhé anh trai tôi". Người xem khác chia sẻ: “Chúc mừng anh chị nhé. May mắn lắm vì rất nhiều người vẫn còn chờ được gọi". Cư dân mạng khác bày tỏ: “Em cũng được may mắn tiêm hồi tháng 12, vì em là tuyến đầu. Chúc anh luôn khỏe, an lành"...