Đạo diễn show truyền hình Hàn thu nhập gần 25 tỉ đồng mỗi năm

Cụ thể, mức lương của Na Young Suk vào năm 2020 là 289 triệu won (gần 5,9 tỉ đồng). Tuy nhiên, ông nhận được tiền thưởng đến 940 triệu won (hơn 19 tỉ đồng). Do đó, tổng số tiền mà nhà sản xuất họ Na kiếm được tới 1,2 tỉ won (khoảng 24,5 tỉ đồng). Đáng nói là con số này còn cao hơn cả thu nhập hằng năm của giám đốc điều hành CJ ENM.

Na Young Suk (trái) và nam ca sĩ Song Mino (nhóm Winner) trong họp báo chương trình New Journey to the West

Việc Na Young Suk có mức lương thưởng khổng lồ khiến nhiều người bất ngờ nhưng cũng cho rằng ông hoàn toàn xứng đáng. Bởi nhà sản xuất tài năng này đứng sau thành công của nhiều chương trình truyền hình thực tế ăn khách như 1 Night 2 Days, Three Meals a Day, Grandpas Over Flowers, New Journey To The West , Youn's Kitchen… Na Young Suk từng đến Việt Nam ghi hình show New Journey to the West mùa 4.