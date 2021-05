Đạo diễn The Suicide Squad bị người hâm mộ đe dọa vì tiết lộ nội dung phim

The Suicide Squad của James Gunn là một bộ phim thuộc Vũ trụ mở rộng DC, không tiếp nối câu chuyện từ bản gốc năm 2016 mà có nội dung hoàn toàn khác. Tác phẩm xoay quanh biệt đội cảm tử bao gồm Harley Quinn (Margot Robbie), Captain Boomerang (Jai Courtney), Rick Flagg (Joel Kinnaman), Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), King Shark (Sylvester Stallone), Savant (Michael Rooker)... được Amanda Waller (Viola Davis) tập hợp lại nhằm tiêu diệt người ngoài hành tinh dưới hình dáng con sao biển khổng lồ có tên Starro. Với khẩu hiệu "Don't get too attached" (Đừng quá gắn bó), có khả năng rất cao dàn nhân vật kể trên sẽ hi sinh trong phần phim này.