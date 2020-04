James Gunn tiết lộ 'Biệt đội cảm tử 2' không bị hoãn chiếu vì Covid-19

Thông qua bài viết trên trang cá nhân, đạo diễn James Gunn tiết lộ phần phim tiếp theo của The Suicide Squad (Biệt đội cảm tử) vốn được ấn định phát hành vào tháng 8.2021 sẽ không phải dời lịch chiếu như nhiều tác phẩm khác đang lao đao vì dịch Covid-19 . Theo lời James Gunn, nguyên nhân khiến dự án mới của vũ trụ điện ảnh D.C vẫn duy trì được khoảng thời gian ra mắt theo đúng kế hoạch là bởi quá trình sản xuất đã đi trước thời gian đặt ra.

“Hiện không có lý do gì để ngày công chiếu của The Suicide Squad phải thay đổi cả. Chúng tôi vẫn đi trước lịch trình dự kiến và thật may mắn khi có thể hoàn tất việc quay phim đồng thời có thì giờ thực hiện các khâu hậu kỳ tại nhà nhờ vào đội ngũ sản xuất đã lường trước được vấn đề trước khi bị cách ly”, nhà làm phim 54 tuổi bày tỏ.

Phần mới của Biệt đội cảm tử đã quay xong và dự kiến sẽ ra rạp theo đúng tiến độ Ảnh: Warner Bros.

Hiện phía Warner Bros cũng như James Gunn vẫn chưa tiết lộ nhiều thông tin về phần phim mới của Biệt đội cảm tử ngoài việc đây sẽ là một phần ngoại truyện độc lập so với phần phim cùng tên phát hành năm 2016. Theo tiết lộ từ truyền thông Hollywood, phần tiếp theo của The Suicide Squad đã được lên kế hoạch sản xuất từ khi phần phim năm 2016 được trình làng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển dự án, Warner Bros tốn nhiều thời gian để tìm kiếm đạo diễn cầm trịch siêu phẩm này. Sau những thỏa thuận không thành công với nhiều nhà làm phim khác nhau, cuối cùng, James Gunn được mời về làm đạo diễn phần phim này. Công tác quay phần mới của Biệt đội cảm tử diễn ra chủ yếu tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ) vào tháng 9.2019 và may mắn hoàn thành vào hồi tháng 2.2020, trước khi cả nước Mỹ bước vào thời kỳ cách ly xã hội nhằm ứng phó với dịch Covid-19.

Ngoài việc khiến người hâm mộ yên lòng với lịch phát hành của The Suicide Squad, James Gunn cũng tiết lộ kế hoạch sản xuất phần 3 của Vệ binh dải ngân hà (Guardians of the Galaxy Vol.3) do Chris Pratt đóng chính sẽ chẳng có gì thay đổi so với thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, siêu phẩm của vũ trụ điện ảnh Marvel đến nay vẫn chưa công khai lịch khởi chiếu.

Dẫu chưa được nhà sản xuất tiết lộ nhiều thông tin song theo lời James Gunn, kế hoạch sản xuất Guardians of the Galaxy Vol.3 vẫn không thay đổi so với trước và sau khi Covid-19 bùng phát Ảnh: Disney

Dẫu không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh song Guardians of the Galaxy Vol.3 cũng đã phải trải qua quá trình tiền sản xuất khó khăn đến mức tưởng chừng rơi vào bế tắc. Còn nhớ, giữa năm 2018, James Gunn - người có có công kiến tạo loạt phim Vệ binh dải ngân hà, đã bị Disney đuổi khỏi thương hiệu này vì những tranh cãi liên quan đến các bài viết có nội dung nhạy cảm mà nhà làm phim này đăng tải lên mạng xã hội từ nhiều năm về trước. Sau khi mất ghế đạo diễn Guardians of the Galaxy Vol.3, James Gunn đầu quân cho đối thủ của vũ trụ Marvel là D.C và bắt tay vào sản xuất The Suicide Squad. Không lâu sau, anh lại được Disney xí xóa chuyện cũ và thuê lại để làm phần 3 của Vệ binh dải ngân hà. Tuy nhiên, quá trình sản xuất Guardians of the Galaxy Vol.3 đã bị trì hoãn để đợi James Gunn hoàn thành việc sản xuất The Suicide Squad.

Ngoài Vệ binh dải ngân hà 3 đang đi đúng tiến độ theo lời James Gunn thì nhiều bom tấn của vũ trụ điện ảnh Marvel đã phải thay đổi lịch sản xuất, phát hành. Đáng chú ý, bom tấn Black Widow của Scarlett Johansson vốn được ấn định ngày “khai hỏa” tại Bắc Mỹ là 1.5 tới phải tạm gác lịch ra mắt. Theo Variety, điều này gây ra hiệu ứng domino khiến các tác phẩm theo sau đó như: The Eternals, Doctor Strange 2, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2, Captain Marvel 2… không thể ra rạp như kế hoạch ban đầu.